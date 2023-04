Delhaize gaat er “alles aan doen” om winkels te bevoorraden tijdens paasweekend

Advocaat Jef Vermassen staat mama van Britta Cloetens al jaren bij: “Britta is éindelijk dichter bij haar. Dat is een geruststel­ling.”

“De mama is zeer content. Ze noemt het een hele geruststelling dat Britta eindelijk teruggevonden is. Het zal de mama op een of andere manier ook zelf rust geven”, reageert advocaat Jef Vermassen, die de mama van Britta Cloetens ook bijstond op het assisenproces in 2015.