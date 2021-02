Delhaize en Rode Kruis gaan met campagne op zoek naar 40.000 bloeddonoren

In de meer dan 800 Delhaizewinkels in Belgie worden klanten vanaf vandaag uitgenodigd voor een 'donor date' in één van de vaste of mobiele donorcentra van het Rode Kruis. Het doel van de campagne: 40.000 donoren optrommelen in vier weken tijd. "Als structurele partner van het Rode Kruis roepen we iedereen op om bloed of plasma te geven", zegt CEO van Delhaize Xavier Pesvaux. "Elke druppel kan helpen bij het redden van een mensenleven. Ik zal zelf alvast het goede voorbeeld geven."



Als het doel van 40.000 donoren gehaald wordt, schenkt Delhaize 50.000 euro extra aan het Rode Kruis, bovenop de bestaande structurele ondersteuning. De supermarktketen roept ook haar 32.000 medewerkers op om bloed te geven.



'Bloedambassadeurs' Kim Van Oncen, Tine Embrechts, Adrien Devyvere en Joëlle Scoriels zetten mee hun schouders onder de campagne.