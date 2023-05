Delhaize dient klacht in nadat verschillende winkels vannacht gevandaliseerd werden

Bromfiet­ser (16) op weg naar school kritiek na ongeval met vrachtwa­gen

Een 16-jarige bromfietser uit Wingene is vrijdagochtend in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis na een ongeval met een vrachtwagen in de Tieltstraat in Wingene. Een verkeersdeskundige onderzoekt wat er zich precies heeft afgespeeld.