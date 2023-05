Definitief besluit: op 9 juni volgend jaar trekken we naar de stembus

ONZE OPINIE. “De collectie­ve depressie in de Wetstraat kent maar één uitweg”

“Politici liggen gevloerd op de grond door schandalen en wanbestuur. Die gegeneerde politici staan tegelijk voor immense uitdagingen, die ze bijna niet kunnen behappen”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Hoe bouw je een begrotingstekort van meer dan 20 miljard euro af? Het is steil bergop fietsen. En dat is lastig wanneer je ziek bent. Zie Remco Evenepoel. Er is maar één uitweg uit de collectieve depressie in de Wetstraat.”