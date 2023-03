Défi wil N-VA niet in volgende Brusselse regering: “Als ze onmisbaar blijkt, moet ze geïsoleerd worden”

De N-VA staat in de laatste peilingen voor het Brussels Gewest al geruime tijd op kop en zou in 2024 wel eens de grootste Nederlandstalige partij kunnen worden. Een regeringsdeelname van de Vlaams-nationalisten in Brussel is dus niet uitgesloten. Een realiteit waar de huidige minister-president van Brussel, Rudi Vervoort (PS), zich al heeft bij ‘neergelegd’. “Als het niet anders kan, waarom zouden we ons daar tegen verzetten,” zei Vervoort in de Franstalige krant ‘La Libre’. “Ik denk niet dat de N-VA er op uit is om de instellingen te blokkeren.”