DéFI voorzitter De Smet wil Franse gemeenschap verdiepen: “Ik denk dat de toekomst van het land in een dubbel federalisme ligt”

“Ik geraak niet overtuigd van het scenario met vier gewesten waar de andere partijen de voorkeur aan lijken te geven. Ik denk dat de toekomst van het land in een dubbel federalisme ligt: het federalisme dat we zo loyaal mogelijk moeten uitbouwen met de Vlamingen en een federalisme tussen Wallonië en Brusselaars”, aldus DéFI-voorzitter François De Smet zondag op RTL-TVi.

Solidariteit tussen Walen en Brusselaars

In september raakte de regering van de Cocof in Brussel het uiteindelijk eens met de aanduiding van voormalig DéFI-voorzitter Olivier Maingain tot verbindingsagent tussen Franstaligen. Hij werkt aan een rapport over de institutionele solidariteit tussen Walen en Brusselaars.

Gewesten en gemeenschappen passé?

In Franstalig België is een ander scenario in zwang, zonder evenwel op unanimiteit te kunnen rekenen: een België met vier entiteiten. De Franse gemeenschap zou daarin niet langer een plaats hebben, maar vervangen worden door een samenwerking tussen Walen en Brusselaars op verschillende domeinen. PS-voorzitter Paul Magnette sprak zich eerder al in die zin uit en vrijdag sloten grondwetspecialisten Marc Uyttendaele en Marc Verdussen zich daarbij aan. Het federalisme met twee lagen - gewesten en gemeenschappen - is volgens hen passé.