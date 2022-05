DéFI stelt voor om Brussel uit te breiden tot randgemeenten

Boekenver­koop herleefde even door coronacri­sis maar daalt sindsdien weer

De dalende trend in de verkoop van boeken die al jaren aan de gang is, werd even doorbroken door de coronacrisis. In de jaren 2020 en 2021 steeg de verkoop na enkele slechte jaren. Toch valt op dat de verkoop van Nederlandstalige boeken, zowel in de winkel als online, jaar na jaar afneemt. Dat laat de Groep van Algemene Uitgevers (GAU) weten in een persbericht.

23 mei