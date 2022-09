DéFI lanceert petitie over erkenning van nationale minderheden

DéFI over energiecri­sis: “Regering moet stoppen met pingpong spelen”

DéFI-voorzitter François De Smet heeft vandaag tijdens de Zomeruniversiteit van zijn partij in Waver een oproep gedaan aan de regeringspartijen en bredere politieke wereld om na te denken over een energieplan voor de komende 25 jaar. De regering moet volgens hem de komende dagen ook in actie komen en mag zich daarbij niet verschuilen achter het Overlegcomité of de Europese Unie. "Dit kan niet blijven duren... Deze pingpongwedstrijd van goede bedoelingen zonder echte actie is ondraaglijk", zo zei de DéFI-voorzitter.

11 september