Defensieminister Dedonder (PS) ontslaat kolonel (51) die ondergeschikte aanrandde na feestje op luchtmachtbasis

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) heeft een kolonel die veroordeeld is voor aanranding aan de deur gezet. Dat meldt ‘Le Soir’ en bevestigt haar woordvoerder aan onze redactie. J.P. (51) heeft drie jaar geleden een Vlaamse vrouw uit zijn eenheid aangerand. Hij kreeg twee jaar cel met uitstel en werd geschorst. “In het leger is geen plaats voor extremisten, seksisten en racisten”, reageert de minister.

Volgens de Franstalige krant ‘Le Soir’ zou Dedonder een document hebben ondertekend waarin ze “de intentie uitspreekt om over te gaan tot een definitief ontslag”. De kolonel zou nu nog enkele weken de tijd hebben om aan de minister kenbaar te maken of hij het eens is met de beslissing of niet. Nadien zal het ontslag formeel bevestigd worden via een ministerieel besluit.

J.P. (51) werd vorig jaar veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel. Tijdens een buitenlandse zending in maart 2020 heeft hij een Vlaamse vrouw uit zijn eenheid aangerand. Na een feestje op een Duitse luchtmachtbasis had hij de vrouw een lift aangeboden, maar bracht haar in werkelijkheid naar zijn appartement. Volgens het arrest kon het slachtoffer geen toestemming geven “omdat ze te dronken was”. De kolonel ontkende de feiten nooit, maar blijft erbij dat alles met haar instemming gebeurd was.

Na de veroordeling werd hij geschorst in november 2022. Het leger startte ook een intern onderzoek en de man moest voor een tuchtcommissie verschijnen, op basis daarvan zou de minister een definitieve beslissing hebben genomen. De kolonel zou zijn schorsing nooit hebben aanvaard. Hij diende bij de Raad van State een verzoekschrift tot schorsing in, maar dat werd in december afgewezen.

Het kabinet van de minister wenst “geen commentaar te geven op een individuele zaak”, maar Dedonder benadrukt dat “ze sinds het begin van haar mandaat onverzettelijk is geweest tegenover militairen die zich beledigend, racistisch of seksistisch uitlaten tegenover hun collega’s of op sociale media. Hier is geen plaats voor extremisten, seksisten en racisten.”