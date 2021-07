Defensieminister Dedonder (PS) houdt stand, maar relatie met legertop kreeg deuk

SEXPLOSIE (5). Privédetec­ti­ve stelt nu al méér overspel vast: “’Hoe is het met je banaan?’ Dat vraagt een secretares­se normaal niet aan haar baas, hé?”

5:00 De maatschappij draait nog niet volledig op vrije toeren, maar de West-Vlaamse privédetective Christof Hurtecant (50) krijgt nu al 30% méér bedrogen partners over de vloer dan voor corona. “En daar zit het stapsgewijs lossen van telewerken voor veel tussen, want overspel doet zich in bijna de helft van de gevallen voor onder collega’s. We zitten midden in een golf van vreemdgaan.”