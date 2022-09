Defensie zoekt recordaantal van ruim 4.200 militairen en ander personeel in 2023

Defensie rekruteert 4.210 nieuwe personeelsleden in 2023. Dat is een record. Het merendeel van hen, 2.500, zijn militairen, maar er wordt ook gezocht naar mensen voor een ondersteunende functie of naar reserve militairen. De start van de rekruteringscampagne is maandag in de kazerne van Peutie gegeven in aanwezigheid van federaal minister voor Defensie Ludivine Dedonder (PS).