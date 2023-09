Defensie zoekt 4.000 nieuwe personeelsleden. Maar hoeveel verdien je als militair precies? “16.000 euro voor een buitenlandse missie. Bovenop je wedde”

Grootste perenoogst ooit verwacht in België, maar minder appels

In Haspengouw is deze week begonnen met het plukken van de appelen, peren en druiven. Bij de perenoogst verwacht men de hoogste productie ooit in ons land. “Hiermee is België nu het belangrijkste perenproducerende land in de EU-27", zegt Inge Moors (CD&V), Limburgs gedeputeerde van Landbouw en Platteland. Er zullen wel minder appelen zijn.