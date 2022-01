Defensie wilt meer cybermacht na moeizaam herstel door aanval: extern mailverkeer nu pas geactiveerd

Beke: “Ik neig persoon­lijk naar een vaccinatie­ver­plich­ting”

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) toont zich persoonlijk ook voorstander van de vaccinatieverplichting. "Mijn persoonlijk standpunt is geëvolueerd en neigt naar een verplichting", zo antwoordde hij dinsdag in het Vlaams Parlement op een interpellatie van Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin. Alleen Vlaams Belang verzet zich duidelijk tegen de verplichting. De andere partijen in de commissie toonden zich voorstander of willen minstens de adviezen afwachten en het parlementaire debat aangaan.

