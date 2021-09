Defensie wil volgend jaar meer dan 3.000 mensen aanwerven

Aalter Komt er legerkazer­ne op militair domein Ursel? Vliegclub maakt zich geen zorgen: “Domein is groot genoeg, dus perfect combineer­baar”

14 september Komt er een nieuwe legerkazerne in Aalter of niet? Dat is de vraag die leeft, nu bekend geraakte dat er zeker een nieuwe kazerne in Oost-Vlaanderen moet komen. Het militair domein van Ursel zou daarbij bovenaan het lijstje staan. Maar wat dan met Vliegclub Ursel die daar haar werking heeft? En hoe groot zijn de kansen? Wij zochten het uit.