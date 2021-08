Defensie wil vliegtuigen naar Kaboel sturen na oproep van tientallen Belgen in Afghanistan: “Ik hoop dat er snel een vlucht komt. Ons leven is in gevaar”

Buitenlandse Zaken heeft de afgelopen 24 uur tientallen vragen gekregen van Belgen die problemen ondervinden in Afghanistan. Dat zegt woordvoerder Wouter Poels. Hij roept alle Belgen ter plaatse op om zo snel mogelijk contact op te nemen met de (dichtstbijzijnde) ambassade die zich bevindt in Islamabad (Pakistan). Defensie stelt voor om ook Belgische vliegtuigen naar Kaboel te sturen.

De situatie in Afghanistan is op 24 uur tijd helemaal veranderd, zegt Buitenlandse Zaken. De FOD kreeg de afgelopen uren 47 vragen van Belgen ter plaatse en een twintigtal familieleden. Het gaat daarbij vooral om burgers met de dubbele nationale identiteit en hun kinderen. “De situatie is kritiek. Ik hoop dat er vandaag nog een vlucht komt", zo getuigt een Belg in Afghanistan bij VTM NIEUWS. “Ons leven is echt in gevaar."

“Onze ploeg werkt de klok rond om iedereen die vastzit te helpen”, reageert Wouter Poels, woordvoerder van Buitenlandse Zaken. “De situatie ter plaatse is zeer chaotisch, duizenden mensen zitten vast op de luchthaven van Kaboel”, luidt het. “We bekijken het geval per geval en proberen zo pragmatisch mogelijk na te denken, met alle middelen die er zijn en in samenwerking met onze internationale partners.”

Ambassade in Pakistan

Poels benadrukt dat het voor de Belgen in Afghanistan van groot belang is om contact op te nemen met de ambassade in Islamabad (Pakistan). Gezien België geen ambassade heeft in Afghanistan is dat de dichtstbijzijnde ambassade wat verklaart waarom de repatriëring wat moeizamer op gang komt. “Daarbij zijn de meeste commerciële vluchten opgeschort en zitten duizenden mensen vast. Zodra Belgen contact opnemen met onze ploeg in Islamabad zullen zij bekijken wat mogelijk is”, zegt Poels over de evacuaties.

Defensie wil Belgische vliegtuigen naar Kaboel sturen

Defensie stelt voor om ook Belgische vliegtuigen naar Kaboel te sturen. Dat heeft de minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) aangekondigd. “Na de zeer zorgwekkende ontwikkeling van de situatie in Afghanistan, stellen we voor om een reeks middelen te activeren.” Concreet gaat het om een A400 M, twee C130 en een Falcon7X. Een deel van het NEO-detachement (non-combatant evacuation operations) staat ook klaar om te helpen bij het organiseren van een evacuatie vanaf de luchthaven van Kabul.

Minister Dedonder noemt de ontwikkelingen in Afghanistan “zeer zorgwekkend”. Ze benadrukt dat tolken en Afghaanse medewerkers die zich hebben ingezet voor Belgische belangen in het land zich bij de Belgische autoriteiten kenbaar kunnen maken met het oog op een visum. Omdat de mensen in kwestie vaak ook in dienst stonden van andere landen kunnen ze in principe ook voor die landen een visum aanvragen, klinkt het.

Het gaat vooralsnog om een voorstel van Defensie: het is de regering die moet beslissen over de inzet van militairen in het buitenland. Gewoonlijk wordt daarvoor ook nog eens groen licht gevraagd van het parlement.