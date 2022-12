Defensie stuurt twee mobiele labo's en verschillende onderwaterrobots naar Oekraïne

De medische laboratoria zitten in kleine bestelwagens verwerkt, zodat ze makkelijk verplaatst kunnen worden. In elk labo kunnen standaard medische en klinische tests uitgevoerd worden. Het gaat van bloed-, speeksel- of urinestalen afnemen, tot het opvolgen van ontstekingen en PCR-tests gebruiken om corona of de griep op te sporen. In functie van de noden kan het type tests aangepast worden.

"De mobiele labo's hebben de capaciteit van een klassiek diagnoselabo, maar dan in het klein", zegt majoor Frans T'Sas. "In Oekraïne zijn labo's vernietigd geweest. De mogelijkheid om diagnostische testen uit te voeren is verloren gegaan of is niet meer operationeel. Met deze mobiele labo's kunnen we de capaciteit opnieuw aanbieden.”

© Adrien Muylaert, Defensie

Zelfs bommen onschadelijk maken

Daarnaast heeft Defensie ook meerdere onderwaterrobots aangekocht. Die robots zullen voornamelijk worden ingezet om toezicht te houden op havens onder water of op de kustlijn. De robots kunnen objecten opsporen, scheepsrompen inspecteren of zelfs mijnen of bommen onschadelijk maken.

"Het is de eerste keer dat een land een dergelijke levering aan Oekraïne doet", zegt minister Dedonder. "We hebben een sterke technologische sector in ons land, die ons in staat stelt deze leveringen te doen.”

Voor minister Dedonder is hulp aan Oekraïne nog steeds een prioriteit van Defensie. "Sinds de start van de invasie hebben we alle hulp aangeboden die we kunnen, zowel op vlak van materiaal van Defensie zelf als op vlak van onze ondernemingen. Het bieden van hulp is geen competitie tussen landen onderling: we werken complementair, om zo efficiënt mogelijk te zijn."

Opleidingen

De twee medische labo's zullen binnen drie weken naar Oekraïne verstuurd worden. De robots worden stap voor stap naar het land gebracht. Tegelijk met de leveringen worden opleidingen voor de mensen die de robots en de medische labo's zullen gebruiken, gegeven. In mei volgend jaar zouden de robots volledig operationeel moeten zijn.

