Defensie stelt zich burgerlijke partij in mondmaskeraffaire

Mondmaske­raf­fai­re deint verder uit nu parket uitgaat van oplichting. Oppositie vraagt onderzoek: “Was dit geklungel of corruptie?”

Toen ons land vorig jaar miljoenen stoffen mondmaskers kocht bij een obscuur Luxemburgs postbusbedrijf, werd het waarschijnlijk opgelicht. ‘Het Laatste Nieuws’ onthulde in januari al dat er vermoedens waren over fraude en het parket van Brussel bevestigt nu dat vier mensen in verdenking zijn gesteld. De affaire deint zo verder uit. Want er duikt een nieuwe, belangrijke vraag op: was dit geklungel bij Defensie of is er corruptie in het spel?

7 december