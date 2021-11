Defensie opent haar grootste vliegtuighangar ooit voor onderhoud van nieuwe A400M-vloot

Op de militaire luchthaven van Melsbroek is de nieuwe onderhoudsloods voor de Airbus A400M-transportvliegtuigen van de Belgische Defensie ingehuldigd. In de volledig uitgeruste loods kunnen gelijktijdig drie A400M-toestellen onderhoud krijgen. Minister van Defensie Ludivine Dedonder kwam de loods officieel inhuldigen.

De onderhoudsloods werd in een recordtijd gebouwd. De werken startten in februari 2020 en 20 maanden later is de gloednieuwe infrastructuur een feit. De loods is ruim twee voetbalvelden groot en wordt het uithangbord van de infrastructuur van de 15th Wing Air Transport van de Belgische luchtmacht. Tegelijkertijd gaat het om een samenwerking met Luxemburg die hun toestellen hier ook aan een onderhoud kunnen onderwerpen.

"De inhuldiging staat voor vooruitgang en de toekomst. Nieuwe geschiedenis schrijven met een nieuwe vloot en infrastructuur waarin het aangenaam werken is. Het blijft daar niet bij, want ook de bouw van flight simulator A400M is volop aan de gang", zegt Defensieminister Dedonder.

In totaal is er 13.621 m² ruimte voorzien. Het gebouw heeft ook nieuwe kantoren (1.200 m²), een logistieke zone (3.500 m²) en verschillende opslag- en werkplaatsen (3.000 m²). Het onderhoud van de nieuwe A400M-vloot zal nu volledig op de militaire luchthaven van Melsbroek gebeuren. Een investering die volgens generaal-majoor Vlieger Thierry Dupont nodig was. "Zo kunnen we essentiële taken blijven opnemen en zo kan het personeel met fierheid en motivatie komen werken. Elke dag opnieuw. We zijn altijd klaar om tussen te komen, daar waar ze ons nodig hebben", aldus Dupont.

