Defensie oefent scenario's rond bestrijding privémilities in Antwerpen

Week parkeren op Brussels Airport wordt fors duurder: op deze (minder bekende) luchtha­vens is de parking een pak goedkoper

Wie binnenkort of in de zomer een vlucht neemt vanop Brussels Airport moet rekening houden met fors gestegen parkeerkosten. Betaalde je vorig jaar nog 61 euro om een week je auto achter te laten in één van de parkings aan de luchthaven, dan is dit nu al 94,50 euro, een stijging van liefst 55 procent. Nergens in de regio is de prijs zo fel gestegen als op Zaventem. Expert Guus Wantia van vliegveldinfo.nl geeft tips om die extra reiskosten toch wat in te perken.