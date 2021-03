Defensie houdt deel F-16-vloot aan grond vanwege uitlaatproblemen: onderdelen smelten door te hoge temperatuur

Het probleem was een “nozzle burn through”. “Dit is een verschijnsel waarbij er door een breuk aan materiaal een aantal stukken door de hoge temperatuur gaan smelten en kunnen lossen”, legt Defensie uit. De motor is uitgebouwd en naar onderhoudscontractant Patria BEC gestuurd. Tijdens onderzoek is een probleem aan het licht gekomen met een pin in een beweegbare kraag op de uitlaat, die in functie van het motorregime wordt aangestuurd. Na controle blijkt dat een aanzienlijk aantal motoren gelijkaardige afwijkingen heeft, klinkt het nog.