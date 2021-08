Defensie gaat verdeling voeding in door overstroming getroffen gebieden coördineren en installeert veldkeukens

OVERZICHT. Aantal nieuwe coronabe­smet­tin­gen stijgt met 18 procent, dagelijks bijna 41 ziekenhuis­op­na­mes

7 augustus In de periode van 28 juli tot 3 augustus werden elke dag gemiddeld 1.672 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat is een stijging met 18 procent in vergelijking met een week eerder. Dat blijkt zaterdag uit de gegevens van het nationaal gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal coronapatiënten dat in de ziekenhuizen wordt opgenomen, neemt verder toe.