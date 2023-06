Defensie-expert kolonel Roger Housen over de plotwending in Rusland: “Blunder van Poetin waar Oekraïne voordeel uit kan halen”

Twee jaar na bouwramp school Nieuw Zuid wachten slachtof­fers nog steeds op schadever­goe­ding: “Verzeke­ring maakt beloftes in de pers, maar wij hoorden nog niets”

Twee jaar na de bouwramp van de ingestorte school in de Antwerpse wijk Nieuw-Zuid, wachten de slachtoffers nog steeds op een schadevergoeding. De verzekeringsmaatschappijen kondigden vorige week aan dat die vergoeding er komt. In de pers, maar tot op vandaag is nog geen enkel slachtoffer zélf gecontacteerd, hekelen vakbonden ACV en ABVV. Daarom vragen ze vandaag om duidelijkheid, tijdens een herdenking van de ramp. “Dit mag geen promostunt worden om de slachtoffers te sussen.”