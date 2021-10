Deense sterrenzaak Noma vijfde keer beste restaurant ter wereld: “65.000 hamburgers verkocht tijdens lockdown om te overleven”

ONZE OPINIE. Liever dan de hoop is Paul Magnette de wanhoop van Bart De Wever

5:00 “De hoop van Bart De Wever (N-VA).” Zo wordt Paul Magnette (PS) wel eens genoemd. Kent u één Waalse politicus die met die geuzennaam graag door het leven wil? Neen. En al zeker niet de grote chef van de Parti Socialiste. Liever dan de hoop is Paul Magnette de wanhoop van Bart De Wever. Elkaars beste vijanden. Dat werkt electoraal. Dat leer je wanneer je afstemt op Franstalige zenders zoals RTL of RTBF. N-VA is in de befaamde voxpops nog steeds een extreme partij. Een partij die het einde van het land nastreeft. Dat is niet waar veel Franstalige Belgen van dromen of op hopen.