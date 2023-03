Deeltijds werken vermindert risico op burn-out niet

Bestuurder die zes carnavalis­ten doodreed in Strépy blijft nog langer in gevangenis

De raadkamer van Doornik heeft vrijdag besloten Paolo F. nog twee maanden langer in de gevangenis te houden. De man zat aan het stuur van de wagen die betrokken was bij het drama op 20 maart 2022 in Strépy-Bracquegnies.