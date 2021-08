Deel rivieren in Wallonië opnieuw open voor kajakkers na noodweer

Op wandel in een zwaar getroffen Walibi dat nog maanden dicht blijft: “Alle motoren van alle attracties moeten weer gekeurd”

30 juli Eerst was er de pandemie, dan de watersnood. Het gevolg: alwéér geen joelende kinderstemmetjes aan de Boulevard de l’Europe in Waver. In Walibi moeten ze nog weken smurrie wegspuiten, kassa’s kuisen en motoren herstellen voor het park weer open kan, ergens half oktober. Onze reporter ging de schade opmeten, en zag dat er ondanks de ellende ook nog gelachen kan worden. “Het is hier niet met kraantjeswater overstroomd, hè. Eén van de techniekers liep naar buiten met een emmer vol vissen.” Het relaas van een race tegen de tijd, voor het seizoen helemaal om is.