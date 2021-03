Deed sluiting scholen in andere landen cijfers zakken? “Het heeft hen alvast niet van derde golf gespaard”

“De scholen zijn niet de motor van de besmetting”, sprak minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) woensdag. Toch moet het aansnoeren van enkele maatregelen - leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar moeten voortaan ook een mondmasker op - de scholen van een nieuwe sluiting vrijwaren. Ons land is het er immers roerend over eens: de scholen moéten open blijven deze keer.

In het buitenland kozen een aantal overheden er wél voor om de deuren tijdelijk dicht te gooien. Nederlandse scholen waren recent een tijd dicht en ook in Ierland moesten scholieren thuis les volgen. Leverde dat wat op? “Amper”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Nederland, bijvoorbeeld, waar scholen sinds november waren gesloten, kreeg er een nieuwe golf alvast niet mee in de kiem gesmoord. Hun cijfers zijn véél slechter dan de onze.”

In Ierland lukte het wel, maar ook daar is een verklaring voor: “Dat land ging in volledige lockdown, nog veel strenger dan wij het tijdens de eerste golf in maart vorig jaar deden. Tja, dan is het logisch dat je cijfers steil naar beneden gaan. Tegelijk is de sociale en economische kost wel immens.”