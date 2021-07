Dedonder over ontslag generaal Boucké: “Dit was geen botte hakbijl om een kop te doen rollen”

“De waarheid is genuanceerder dan sommigen suggereren”, benadrukt minister Dedonder over het plotse vertrek van generaal Boucké. “Dit was geen kwestie van de botte hakbijl om een kop te doen rollen. Het opzet was ook niet om de verantwoordelijkheid af te wentelen op iemand anders. Of om iemand van een fout te betichten. Dit was een kwestie van drie partijen die in onderling overleg tot het besluit komen dat er geen basis was voor een verdere samenwerking.”

Manke communicatie

Minister Dedonder vertelde dat haar werkrelatie met generaal Boucké al langer getroebleerd was. De onderlinge communicatie liep mank. “In februari 2021 gaf Boucké verschillende opvallende interviews over de aanwezigheid van extreemrechtse militairen in het leger. Daarna heeft hij me gezegd dat de risico’s onder controle waren. Jammer genoeg bleek dat niet zo. Toen de zaak-Jürgen Conings uitbrak, moest ik vaststellen dat hij de man niet kende”, aldus Dedonder.

Na de vlucht van Jürgen Conings op 17 mei werd minister Dedonder naar eigen zeggen pas vier dagen later door generaal Boucké geïnformeerd dat hij zelf nog nooit van Conings had gehoord. Volgens de minister liet Boucké vaak een vermoeide indruk. Voor en tijdens de zaak-Jürgen Conings. “Vorige week, tijdens zijn hoorzitting, heb ik hem met een vastberadenheid horen spreken die ik voordien nooit had vastgesteld. Ik heb hem nog voor de crisis aangemoedigd om ij’n entourage te vergroten. Omdat ik vaststelde dat hij onder druk stond. Dat is nooit gebeurd.”

“Karaktermoord”

N-VA’ers Peter Buysrogge en Theo Francken vroegen ook naar de berichten op basis van de entourage van de minister dat generaal Boucké mentale en gezondheidsproblemen zou gehad hebben en zelfs afgevoerd moest worden. Voor Francken was dit ‘karaktermoord’ en waren er voordien ook al incidenten. Maar Dedonder ontkende dat zij aan de basis lag van die berichten. “Dan kan u een rechtzetting eisen bij de betrokken media”, repliceerde Buysrogge.

Voor Annick Ponthier (Vlaams Belang) is de minister politieke verantwoordelijk en moet ze ontslag nemen, wat de partij ook al in mei had gevraagd bij het uitbreken van de zaak-Jürgen Conings.

Hendrik Bogaert (CD&V), die de vervanging van Boucké een ‘nipte’ beslissing noemde, pleitte ervoor dat de minister de middelen van Defensie optrekt. Meerderheid en oppositie zullen u hierin steunen, verklaarde hij.

Boucké kreeg vorige donderdag onverwacht zijn ontslag op het kabinet-Dedonder. Woensdag had hij in de Kamer nochtans het volste vertrouwen gekregen van stafchef Michel Hofman, omdat hem in de zaak-Jürgen Conings niets te verwijten viel. Vrijdag volgde een droge mededeling dat Boucké, Hofman en Dedonder 'in onderling overleg' zijn overplaatsing waren overeengekomen. Deze uitleg bleek vervolgens niet te kloppen.

Eerst kwamen er hoogst ongebruikelijke en woedende tweets van Bouckés collega-generaals. Daarna erkende stafchef Hofman in een interne communicatie naar zijn kaderpersoneel dat de beslissing genomen werd door de defensieminister alleen. Zelf aanvaardde hij ze met tegenzin. Boucké deelde daarna ook kort mee dat hij Dedonder had aangeboden aan te blijven als hij extra personeel zou krijgen, zoals het Comité I aanbeval. Desondanks werd hij dus vervangen.

Het ontslag van de ADIV-topman blijkt niet volgens het boekje verlopen te zijn. Normaal moet de ontzetting van een onderstafchef zoals Boucké gedragen worden door de ministerraad én de legertop. De federale regering daarentegen was niet op de hoogte van het ontslag, zo bevestigen verschillende politieke bronnen.

Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang hebben al openlijk het ontslag van Dedonder gevraagd. Ook binnen de meerderheidspartijen Open Vld, Groen en Vooruit worden er ernstige vragen gesteld over hoe het ontslag tot stand kwam, maar binnen de regering voelt niemand de behoefte om er nu een zaak van te maken.

Volledig scherm Ludivine Dedonder © BELGA