Dedonder over Avrox: "Zal nodige stappen zetten als blijkt dat er misdrijf is gepleegd"

Defensie schreef eind april 2020, in volle coronacrisis, een openbare aanbesteding uit voor de aankoop van stoffen mondmaskers die gratis aan elke Belg zouden worden uitgedeeld. Uiteindelijk werd gekozen voor twee firma's, waaronder het Luxemburgse Avrox. Dat bedrijf mocht 15 miljoen maskers leveren.

Huiszoekingen

In juni opende het Brusselse parket een opsporingsonderzoek naar de aankoop van die Avrox-maskers. Verschillende andere bedrijven hadden aangegeven dat ze ten onrechte waren geweerd bij de aanbesteding en er rezen heel wat vragen over het Luxemburgse bedrijf, dat blijkbaar geen enkele ervaring had in de sector. Het bedrijf zelf verklaarde toen er “het volste vertrouwen” in te hebben dat “dit onderzoek zal bevestigen dat er geen enkel element is dat tegen haar gebruikt kan worden”.

Eind februari raakte echter bekend dat de Avrox maskers die de overheid bestelde, mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid.

Afgelopen dinsdag vonden er dan in verschillende Europese landen huiszoekingen plaats in het gerechtelijk onderzoek naar de maskers. Volgens het Brusselse parket gaat het om een onderzoek naar onder meer valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, oplichting, witwassen en belemmering van de vrijheid van opbod of van inschrijving. De zaakvoerder van Avrox is woensdag opgepakt in het Zuid-Franse Cannes.

Valse attesten?

Over het onderzoek zelf kan minister van Defensie Ludivine Dedonder niets kwijt, maar "het spreekt voor zich dat het departement en ikzelf de evolutie van dichtbij opvolgen", antwoordde ze donderdag in de Kamer op een vraag van cdH-Kamerlid Georges Dallemagne.

Bij haar aantreden in oktober vorig jaar heeft Dedonder alle informatie over de aanbesteding opgevraagd, en volgens zowel het Rekenhof als de Raad van State heeft Defensie de regels gerespecteerd, zei de minister. Het is echter wel mogelijk dat Avrox valse attesten heeft voorgelegd om de aanbesteding in de wacht te slepen, liet ze uitschijnen, al is het "voorbarig om ons daarover uit te spreken".

Dedonder wacht het onderzoek dus af, maar "als blijkt dat de documenten van Avrox vals waren en dat er misdrijven zijn gepleegd waarvan Defensie het slachtoffer werd, dan zal ik de nodige stappen ondernemen", klonk het. "U kan op mij rekenen."

Parlementaire onderzoekscommissie

Dallemagne kondigde in zijn repliek aan dat zijn partij een parlementaire onderzoekscommissie zal vragen naar de zaak. "U werd voorgelogen", zei hij aan Dedonder. "Ik zal niet vergeten dat op het moment waarop we levens probeerden te redden, er oplichters waren die misbruik hebben gemaakt van de hoogdringende situatie en van het vertrouwen van het parlement, de regering en de instellingen om grof geld te verdienen.”

Het Brusselse parket bevestigt donderdag dat Laurent Hericord, zaakvoerder van Avrox, dinsdag is opgepakt in Cannes. De zakenman, die gedomicilieerd zou zijn in Cannes, is woensdag voorgeleid bij het parket-generaal in Aix-en-Provence, waar hem het Europees aanhoudingsbevel werd betekend dat een Brussels onderzoeksrechter had uitgeschreven. Op 12 mei moet de rechtbank in Aix-en-Provence beslissen of Hericord aan België wordt overgeleverd.

