Dedonder: “Belgische evacuatiemissie in Afghanistan moet vrijdag afgerond zijn”

Bloemen en tranen van geluk bij evacuatie Afghanen: “Ik had mijn vader al een jaar niet meer gezien”

23 augustus Het was een emotioneel weerzien aan de kazerne van Peutie voor de familie en vrienden van een 240-tal Belgen dat uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel geëvacueerd werd. Na weken of zelfs maanden geduld zagen ze eindelijk hun vader, vrouw of man terug. Sommigen trokken hun mooiste pak aan voor hun vrouw, anderen konden de tranen niet bedwingen terwijl ze vol ongeduld op hun vader wachtten. “Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben.”