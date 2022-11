Decreet buitenschoolse kinderopvang: "104 gemeenten verliezen 40 procent subsidies”

Het nieuwe decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) is sinds begin vorig jaar in voege, maar gemeenten krijgen nog tot 2026 om alle praktische zaken op orde te krijgen. Op dit moment loopt er nog een overgangsperiode. Het BOA-decreet verandert de financiering van de buitenschoolse kinderopvang. Tot hiertoe kregen de aanbieders van de opvang, zoals Ferm Kinderopvang, de subsidies rechtstreeks toegewezen vanuit het agentschap Opgroeien.

Het decreet brengt daar verandering in: subsidies gaan vanaf 2026 naar de lokale besturen. De grootte van het bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen in een gemeente, het aantal schoolgaande kinderen, het percentage kinderen dat in kansarmoede opgroeit, enzovoort.

Compensatie

Door de subsidies aan de lokale besturen te geven, hebben zij de regie over opvang en vrije tijd volledig in handen, redeneert de Vlaamse regering. Andere vrijetijdsactiviteiten, zoals muziek- of bibliotheekevenementen, kunnen zo op de buitenschoolse opvang worden afgestemd.

“Tot nu toe waren er gemeenten die overgesubsidieerd waren, terwijl andere gemeenten geen of bijna geen subsidies kregen. In dat opzicht is het nieuwe systeem eerlijker”, vertelt Kelly Elsen, stafmedewerker buitenschoolse kinderopvang bij Ferm. “Maar er zijn ook heel wat gemeenten die veel geld gaan verliezen. Zij moeten manieren vinden om kwalitatieve opvang te blijven aanbieden. Het is nog onzeker hoe zij dat gaan aanpakken.”

Tot en met het jaar 2029 krijgen de gemeenten die substantiële verliezen lijden door de nieuwe regeling een compensatie. Vanaf 2030 vallen de compensaties weg, en krijgen alle lokale besturen hetzelfde vaste bedrag per kind.