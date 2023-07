Debbie (31) vond geen kinderopvang en werd huismoeder. Ze is niet alleen: “Moeten horen dat ik een luierik ben die leeft op de kap van haar man. Dat komt aan”

ANALYSE. “Het probleem in de politiek zijn allicht niet zozeer de mensen, maar is net het systeem”

“De keuze voor Ongena is in zeker zin logisch en slim, als het profiel dat van een campagneleider is met één doel: Open Vld tot een vlotte verkiezingsmachine ombouwen, meer niet”, schrijft politicoloog Carl Devos. “Het is dus een veilige keuze: Open Vld zal De Croo niets in de weg leggen.”