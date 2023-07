Debbie (31) vond geen kinderopvang en werd dan maar huismoeder. En ze is niet alleen. “Twintig crèches gecontacteerd, twintig keer nee”

Regering bereikt pensioenak­koord, maar gesprekken over fiscale hervorming verlopen extreem moeizaam: “MR saboteert en blokkeert heel de boel”

Moeizaam. Extreem moeizaam. Na vier weekends onderhandelen, is er nog lang geen witte rook over een fiscale hervorming in zicht. Premier De Croo (Open Vld) kan maandag dan wel pronken met een pensioendeal, over onze winkelkar is er nog altijd geen akkoord. Dit is wat er nu op tafel ligt.