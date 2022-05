Debatteren en regeren met Vlaams Belang blijft uit den boze, extreemlinks krijgt andere behandeling in nieuw Franstalig ‘cordon sanitaire’

Bouchez heeft geen spijt van debat met Van Grieken: “We moeten ons aanpassen aan moderne tijden”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft geen spijt van het debat dat hij in Terzake (Canvas) had met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Dat verklaarde hij deze ochtend op Bel RTL. Voor hem is het engagement van de Franstalige partijen om op tv en radio niet in discussie te gaan met extreemrechts “verouderd” en moet het worden “aangepast aan de moderne tijden”.

25 april