DEBAT VAN DE DAG. Zijn sancties voor ouders van kleuters die slecht Nederlands spreken een goed idee?

Gemiddeld één kleuter op de zeven slaagt niet voor de Nederlandse taaltest. Om dat probleem aan te pakken, wil Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ouders van kleuters die slecht Nederlands spreken sancties opleggen . Hij denkt aan minder kindergeld of andere premies van de overheid afnemen. Wat denk jij? Zijn sancties voor ouders van kleuters die slecht Nederlands spreken een goed idee? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts en politici ervan vinden.

Ben Weyts, minister van Onderwijs (N-VA):

“In steden of regio’s waar de scores ruim onder het gemiddelde zitten, moeten we sterker kunnen ingrijpen”, zegt Weyts. “Als pakweg één op de vier kleuters te beperkt Nederlands begrijpt, dan is dat absoluut nefast voor álle kinderen in die klas. We zouden daar extra maatregelen moeten kunnen nemen, zoals striktere engagementen van ouders om hun kinderen ook na schooltijd in contact te brengen met het Nederlands”.

De minister vindt dat ouders meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen. “Enerzijds kunnen we de ouders proberen te stimuleren, maar naast de positieve maatregelen moeten we ook oog hebben voor repressieve maatregelen. We moeten nadenken over mogelijkheden om in te grijpen wanneer ouders manifest de ouderlijke verantwoordelijkheid ontlopen, bijvoorbeeld over ingrijpen in het Groeipakket of in premies van de overheid”, besluit Weyts.

KIJK. Minister van Onderwijs Ben Weyts pleit voor sancties voor ouders van kleuters die slecht Nederlands spreken:

Isolde Van den Eynde, onze politiek journalist:

“In deze aflevering: voor kleuters die niet slagen voor de Nederlandse taaltest en hun hardleerse ouders. Taalachterstand detecteren bij kleuters was een uitstekend initiatief van de Vlaamse regering en Ben Weyts. Maar hoe wil Ben Weyts die ouders in godsnaam controleren? Gaat hij kijken wat er op televisie speelt thuis? Noem het gerust een afleidingsmanoeuvre van een politicus in zwaar weer”, schrijft Van den Eynde in haar opiniestuk.

“Taalachterstand detecteren bij kleuters was een uitstekend initiatief van de Vlaamse regering en Ben Weyts. Maar die kinderen moet je helpen, ook met plannen in dat onderwijs. Je moet ze niet letterlijk de prijs doen betalen via hun ouders”, aldus Van den Eynde.

Quote Wie straffen oplegt, zal de (oefen)kansen van kinderen eerder verkleinen dan vergroten. Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd (CD&V)

Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd (CD&V):

“We moeten ouders en kinderen stimuleren om goed Nederlands te leren, bijvoorbeeld door drempels naar het vrijetijdsaanbod te verlagen”, reageert Dalle. “Wie straffen oplegt, zal de (oefen)kansen van kinderen eerder verkleinen dan vergroten. Niet in het belang van het kind.”

Hilde Crevits, minister van Welzijn (CD&V):

“Ouders financieel straffen omdat hun kleuter niet slaagt voor een test is geen goed idee. Het zal de kwetsbaarheid (en taalachterstand) vergroten. Het Groeipakket is er net om ouders én kinderen meer kansen te geven”, vindt Crevits.

Gwendolyn Rutten, Vlaams parlementslid (Open Vld):

“Thuis spreek je hoe je wil, zeg je wat je wil in de taal die jij kiest”, zegt Vlaams parlementslid Gwendolyn Rutten op Twitter. “Ik pas voor een samenleving die boetes geeft als moeders/vaders met hun kinderen een taal spreken die de staat niet bevalt. Nederlands is belangrijk, vrijheid ook.”

KIJK. Met deze KOALA-test kunnen leerkrachten nagaan hoe het gesteld is met de taalvaardigheid van kinderen in het Nederlands:

Nadia Naji, co-voorzitster (Groen):

“Elk kind in dit land heeft recht op kindergeld. De minister hoort daar geen eigen voorwaarden voor te gaan verzinnen”, zegt Naji. Volgens de co-voorzitster van Groen ontloopt de minister zijn verantwoordelijkheid en schuift hij de gevolgen daarvan af op de ouders. “In plaats van de nodige steun te voorzien voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zoekt de minister nu een stok om de ouders te slaan. Ongehoord.”

Hannelore Goeman, fractieleidster (Vooruit):

“Minister Weyts zou beter de problemen aanpakken in plaats van elk jaar opnieuw met de vinger te wijzen”, reageert Goeman. “Het is de taak van de Vlaamse regering om te zorgen voor een sterk taalbeleid dat elk kind alle kansen geeft om onze taal goed te leren, ook als ze die thuis niet horen. Geef leerkrachten bijvoorbeeld meer tijd en middelen om Nederlands te oefenen in de klas. Ik verwacht meer sérieux van minister Weyts dan dit.”

Kim De Witte, parlementslid (PVDA):

De Witte verwijt Weyts “pure symboolpolitiek”. “De taaltesten zouden dienen om kleutertjes vooruit te helpen. Maar ze zijn nog niet ingevoerd of Weyts wil ze al gebruiken om ouders te bestraffen. Want ja, daar gaat het Nederlands mee vooruitgaan...”, twittert De Witte.

Quote Het Groeipak­ket mag geen ‘strafpak­ket’ worden. Lien Swinnen, woordvoerster van de Gezinsbond

Jan Laeremans, parlementslid (Vlaams Belang):

Vlaams Belang is wel voorstander van een repressieve aanpak. Zo pleit de partij ervoor om “sociale voordelen en uitkeringen te ontnemen als ouders geen inspanningen willen doen om het Nederlands onder de knie te krijgen”. Vlaams Parlementslid Laeremans vindt dat er ingegrepen moet worden en zal Weyts hierover ondervragen.

Lien Swinnen, woordvoerster van de Gezinsbond:

De Gezinsbond staat niet achter het voorstel van minister Weyts. Ze geloven niet dat de maatregel effect zou hebben. “We zien ook dat er geen stimulerend effect is als er geld uit het Groeipakket van ouders wordt genomen als ze hun kinderen niet naar de kleuterschool sturen”, klinkt het. De Gezinsbond vindt dat het Groeipakket geen “strafpakket” mag worden. “Gezinnen hebben het geld nodig, zeker nu de kosten hoog oplopen.”

Wim Van Lancker, professor Sociaal Werk en Sociaal Beleid aan KU Leuven:

“Had ik al gezegd dat het voorstel van Ben Weyts om de kinderbijslag te koppelen aan de resultaten van een taaltest een waanzinnig slecht idee is? Neen? Wel, het is een waanzinnig slecht idee. Het lost niets op, maar dreigt de situatie van kwetsbare mensen nog slechter te maken”, schrijft Van Lancker op Twitter.

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG Onderwijs:

“86 procent van de kleuters behaalt het gewenste taalniveau reeds voor de kerstvakantie. Geef kleuters de tijd om zich te ontwikkelen. Een half jaar maakt een wereld van verschil op die leeftijd”, stelt Cools.

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.