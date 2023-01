DEBAT VAN DE DAG. Zijn geldsancties voor ouders van kleuters die slecht Nederlands spreken een goed idee? Dit is jullie mening

Het gaat slecht met de Nederlandse taalvaardigheid van kleuters. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil ouders van kleuters die slecht Nederlands spreken een geldsanctie opleggen. Hij denkt aan minder kindergeld of premies van de overheid afnemen. Zijn deze geldsancties voor ouders van kleuters die slecht Nederlands spreken een goed idee? Eerder vandaag lieten we enkele experts en politici aan het woord . Nu is het jullie beurt.

KIJK. Minister van Onderwijs Ben Weyts pleit voor sancties voor ouders van kleuters die slecht Nederlands spreken:

Staf Van den Eynde: “Waar en hoe raak je de mensen het hardst als ze thuis geen Nederlands willen leren spreken met hun kinderen? Juist, in hun geldbeugel.”

Marleen De Laender: “Zomerscholen hebben hun nut echt wel bewezen, maar dan kunnen de anderstaligen geen weken naar hun vaderland. En daar wringt het schoentje. Natuurlijk moeten de Vivaldi-partijen de hakken weer in het zand zetten. Hier in dit land draait al decennia alles rond rechten, maar plichten? Ho maar. De belastingbetaler moet zwijgen en werken. Dat de lat voor alle kinderen almaar lager komt te liggen, zal hun een zorg wezen. Je kan mensen alleen raken in hun portemonnee. Welke taal ze ook spreken.”

Ron Meyk: “De zaken op zijn beloop laten voor ouders die hun opvoedingsplicht verzuimen, kan natuurlijk ook niet. Ik geef toe dat concurrentievervalsing ver is gezocht, maar uiteindelijk kunnen zulke ouders de tijd die andere ouders wel in hun kinderen steken, gebruiken om geld te verdienen. Waarom dus niet beginnen met dramatisch laag scorende kinderen verplicht naar de zomerscholen te sturen, wel tegen vergoeding?”

Katie Campo: “Er moet dringend iets gedaan worden. Je kan soms niet communiceren met een kind, omdat het geen Nederlands spreekt. Dit is zeer frustrerend voor de juf en het kind.”

Johan Van Oevelen: “Financiële sancties zijn erover, wel moet de verantwoordelijkheid terug bij de ouders/voogd van het kind worden gelegd. Helaas laat ons immigratiebeleid enorm veel misbruik toe, waardoor velen door de mazen van het net glippen. Ik hoor ouders zeggen dat ze geen tijd meer hebben voor hun kind. Oké dat kan, maar zaag dan ook niet als je de opvoeding door de school laat gebeuren (met de nodige gevolgen als ze iets uitsteken) en werk mee. Het gaat hier nog steeds over de toekomst van jouw kind.”

Regina Blanckaert: “Als het gezin hier woont, dan wordt er toch normaal geëist dat het Nederlands kan. In het voordeel van het kind zou je toch verwachten dat de ouders tenminste thuis de moeite doen om met hun kind Nederlands te praten en als de ouders het ook niet kunnen moeten die dringend naar school.”

Sofie Vanderhoogerheide: “Zeker de ouder die het meest betrokken is bij de opvoeding van de kinderen, zou Nederlands moeten spreken of een verplichte opleiding moeten volgen. Hoe kan je anders je kind corrigeren wanneer het thuis geen correct Nederlands spreekt, leest en schrijft? De school kan niet alles doen. Als je ziet welk positief effect de zomerscholen hebben, dan lijkt het me eerder aangewezen dat ook te verplichten Maar ja, dan moeten ze weken naar Marokko, Tunesië, Roemenië, Polen, ... en loopt de achterstand nog verder op.”

Nico Herbots: “In het leven heb je nu eenmaal rechten en plichten, dat is voor iedereen zo. Verhuizen naar een ander land, daar rekenen op steun, begrip en opvang, is oké als je zelf ook je deel doet. Moeite doen om de taal te leren, is een teken van elementair respect. Nog los van het feit dat het ook in alle opzichten veel handiger is om te functioneren. Racisme is niet altijd het probleem. Ik heb nog nooit een goede reden gehoord waarom je de taal niet zou willen leren.”

Kris de Decker: “Ik lees hier vooral reacties die emotioneel geladen zijn. Het voorstel dat ik gelezen heb is enkel voor hardnekkige weigeraars en niet voor de standaardgezinnen. Weyts had wel degelijk gezegd om eerst de inspanningen te verhogen om ouders aan te zetten hun kinderen Nederlands te leren en als dat niet lukt repressieve maatregelen te treffen, maar de politiekers die hier aan het woord komen lijken iedereen over dezelfde kam te scheren.”

Patty Wosjznis: “Ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat ze de taal kennen. School is er niet om de kinderen de taal aan te leren! Als ze daarmee beginnen, zullen de andere kinderen er de dupe van worden en krijgen andere kinderen nog meer leerachterstand. Kan het kind geen Nederlands, laat het dan een uur nablijven per dag. Zelf op mijn vier jaar hier in de kleuterklas terechtgekomen zonder één woord Nederlands te kennen, maar ik heb thuis altijd twee talen gesproken. Ik ben nu perfect tweetalig.”