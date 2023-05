DEBAT VAN DE DAG. Vooruit wil kinderopvang mogelijk verplichten: een goed idee?

Vooruit wil dat ieder kind in totaal 130 dagen gratis naar de crèche kan gaan. Nu is er onvoldoende capaciteit, maar door fors te investeren in de sector moet het op termijn mogelijk zijn. Als blijkt dat onvoldoende ouders erop ingaan, wil Vooruit dat kinderen verplicht naar de crèche gaan. Wat denken jullie? Is het een goed idee om kinderen verplicht naar de kinderopvang te laten gaan? Eerder vandaag lieten we onze experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.

Kate Van den Bos: “Verplichten? Man toch, hebben we zelf nog iets te zeggen? De ene plicht na de andere wordt ons opgedrongen. Er zijn nu al plaatsen te kort. Wie gaat dat weer betalen? Dat ze eerst eens zorgen dat ze de begroting in orde krijgen. Alles van de ‘gewone’ mens afpakken en verplichtingen opleggen, maar van hun eigen loon en subsidies blijven ze mooi af.”

Tanja Vos: “Naar de kleuterschool verplicht gaan, zal al wel voldoende zijn zeker. Daarna een taalexamen bij ingang van het eerste leerjaar. De gelijke kansen zijn er dan. Waarom de kinderopvang verplichten? De plaatsen zijn al zeer beperkt. Laat die aan wie het echt nodig heeft.”

Gino Denil: “Als kinderen eigendom worden van de overheid, dan kan men er beter geen meer maken. Dan is de vrouw die ze op de wereld zet niets meer dan een ‘handmaid’ (dienstmaagd) van de overheid. Men moet niet leven op kosten of ten koste van de anderen, maar men moet wel het recht hebben om zelf zijn kinderen op te voeden en zelf zijn leven in te richten zoals men dat zelf wenst. De tendens van iedereen moet aan het werk en kinderen verplicht in de crèche, maakt van burgers overheidsslaven.”

Johan Hanselaer: “Kinderen hebben, is een persoonlijke keuze. De ouders moeten zelf maar instaan voor alles wat hiermee gepaard gaat, en niet de belastingbetalers. Afschaffen van alle fiscale cadeautjes en toelagen is nodig, zodat het profitariaat op kosten van de anderen niet meer kan gebeuren.”

Jacqueline Herck: “Het verplichten van kinderopvang gaat het probleem met het tekort aan personeel niet oplossen, integendeel. Het is niet omdat je geld in de kinderopvang gaat pompen, dat je ook effectief personeel zal vinden om al die bijkomende plaatsen in te vullen. En dan blijft het bij een storm in een glas water.”

Linde Segaert: “Dat de overheid maar eens begint met alle kinderen te helpen die het echt nodig hebben in plaats van zich ook nog eens te bemoeien met die kinderen die het thuis wel goed hebben. De meeste ouders zijn best in staat om zelf hun kinderen thuis goed op te voeden zonder dat ze al die inmenging van de overheid nodig hebben.”

Camiel Lange: “Verplichte opvang is absurd maar schoolplicht vanaf drie jaar zou wel kansarmoede veel verminderen doordat iedereen in het eerste leerjaar tenminste de taal van het onderwijs zou spreken. Dit zou ook het totale niveau verhogen. Iedereen begrijpt direct wat er gezegd wordt, geen tijdsverlies.”

Johan Buelens: “Straf, dat de politiek tegenwoordig al gaat dicteren hoe ouders hun kinderen opvoeden... Kinderopvang is allemaal goed en wel, maar persoonlijk denk ik dat kinderen door hun ouders en soms misschien grootouders beter worden opgevoed, dan ze heel de dag in een opvang te droppen. Dit moet natuurlijk mogelijk zijn voor de familie. Maar indien dit kan, dan lijkt een verplichting tot opvang er wel ver over!”

Martine Mertens: “Kinderopvang is al jaren verplicht. Alleen wordt het nu uitgesproken. Het is heel simpel. Heb je geen geld, dan moet je werken en stuur je het kind naar de opvang. De niet-verplichte kinderopvang is enkel voor de rijken.”

Peggy Vandekeybus: “Iemand die ervoor kiest thuis te blijven voor de kinderen, heeft dat recht. Stop met na te denken voor de bevolking. Wij hebben meer gezond verstand dan een wereldvreemde politicus.”