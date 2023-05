DEBAT VAN DE DAG. Vooruit wil kinderopvang eventueel verplichten: een goed idee?

Vooruit wil dat ieder kind in totaal 130 dagen gratis naar de crèche kan gaan . Nu is er onvoldoende capaciteit, maar door fors te investeren in de sector moet het op termijn mogelijk zijn. Als blijkt dat onvoldoende ouders erop ingaan, wil Vooruit dat kinderen verplicht naar de crèche gaan. Wat denken jullie? Is het een goed idee om kinderen verplicht naar de kinderopvang te laten gaan? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts en politici ervan vinden.

Vooruit-voorzitter Connear Rousseau nuanceert wel dat als er voldoende betaalbare en kwalitatieve plekken zijn, de doelstellingen misschien ook zonder verplichting bereikt kunnen worden. Voor alle investeringen die Vooruit wil, is 2 miljard euro nodig. Dat geld wil de partij halen door de erfbelasting en het kindergeld te hervormen.

1 miljard euro moet komen van een hervorming van de erfbelasting, zegt Rousseau. “De eerste 250.000 euro die je erft, willen we belastingvrij maken. Bedragen daarboven willen we progressief belasten. Daarnaast moeten we de wet aanpassen, zodat fiscale constructies onmogelijk worden.”

De rest van het geld moet van hervormingen komen, van een efficiëntere organisatie van het onderwijs tot een andere verdeling van het kindergeld. “Iedereen behoudt eenzelfde basisbedrag. Maar voor de laagste inkomens gaan we dat extra indexeren”, aldus Rousseau.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn (CD&V):

“Voor Vooruit moeten baby’s precies staatseigendom worden vanaf de dag dat ze het licht zien en is vrije keuze taboe”, zegt Crevits. “Niks is gratis als het over overheidsmiddelen gaat. Tegen de zomer is 76,5 procent van de opvangplaatsen inkomensgerelateerd. Dit mag zeker hoger voor mij. Wij werken verder.”

Nadia Naji, Groen-covoorzitter:

Naji vindt dat iedereen recht heeft op een eigen keuze, zo schrijft ze in een opiniestuk in ‘De Morgen’. Volgens haar is “morrelen aan het kindergeld” geen “wonderoplossing”. “Ouders, zeker zij die het niet breed hebben, denken héél goed na over hun uitgaven en doen wat ze kunnen om hun kinderen een betere toekomst te geven. Ze zouden daarvoor vertrouwen en solidariteit van de overheid moeten krijgen”, luidt het. “Sociale rechten en individuele vrijheden beschermen, zijn voor ons vanzelfsprekendheden. Maar dat is blijkbaar niet voor iedereen zo”, aldus Naji.

Jos D’Haese (PVDA):

“Vooruit wil net als de Vlaamse regering besparen op het kindergeld, en geen klein beetje”, reageert D’Haese. “Honderden miljoenen minder naar de gezinnen, geen indexering voor de meeste gezinnen, twee jaar minder lang kindergeld... om in ruil ouders te verplichten hun kind naar de crèche te sturen.”

“Moesten de verkiezingen niet nog een jaar voor ons liggen, dan zou je denken dat dit een passage is uit een regeerakkoord met N-VA. Hoe kunnen Vooruit-verkozenen die mee hebben gevochten tegen de niet-indexering van de Vlaamse regering dit verdedigen?”

Jeremie Vaneeckhout, Groen-covoorzitter:

“Kinderopvang verplichten, is voor Groen onbespreekbaar. De staat moet zich niet lichtzinnig moeien met individuele opvoedingskeuzes. Net zoals het loslaten van de strijd voor de indexering van het kindergeld, een basisprincipe voor wie gelooft in een sterke sociale zekerheid”, schrijft Vaneeckhout op Twitter.

“Maak de kinderopvang kwalitatief, investeer, breid ouderschapsverlof uit tot een jaar, maak werk van één begeleider per vijf kinderen, betaal die begeleiding beter. Maak ook werk van een inkomens- en vermogen-gerelateerd groeipakket dat volledig automatisch geïndexeerd wordt”, vindt Vaneeckhout.

Michel Maus, fiscaal expert:

“Fiscaal hervormen gaat niet enkel over inkomstenbelasting. Ook de erfbelasting is dringend aan hervorming toe. Vooruit wil fiscale achterpoorten sluiten in ruil voor een basisvrijstelling van 250.000 euro voor iedereen. Dit lijkt mij oké”, vindt fiscaal expert Maus.

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting (N-VA):

Ook N-VA is niet helemaal overtuigd van het voorstel. Vlaams minister Diependaele hekelt dat Vooruit de prijs van de kinderopvang wel wil koppelen aan inkomen en vermogen, maar dat dit niet zou mogen meetellen voor het toekennen van een sociale woning.

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.