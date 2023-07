DEBAT VAN DE DAG. Na overlijdens Tomorrowland: moet er meer ingezet worden op veilig druggebruik op festivals, zoals testing?

Sciensano roept op om in te zetten op veilig druggebruik op festivals in plaats van krampachtig verbieden . De afgelopen elf jaar stierven zes mensen op Tomorrowland, bij vier van hen werd een duidelijke link met drugs aangetoond. De festivalorganisatie zegt hard in te zetten op controle en veiligheid, wat Sciensano ook beaamt. Volgens Sciensano moeten festivalgangers de kans krijgen om drugs te laten testen. Een praatplatform creëren is daarbij erg belangrijk. Wat denk jij? Is dat een goed idee? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts ervan vinden.

Lies Gremeaux, drugsexperte bij Sciensano:

“Wij ondersteunen dat een drugsbeleid bestaat uit verschillende facetten. Er wordt nadrukkelijk ingezet op repressie via controles. Maar er kan meer ingezet worden op andere facetten waarbij gezocht wordt naar contact met gebruikers. Dat werkt preventief en schadebeperkend”, aldus drugsexperte Gremeaux. “Zo kun je mensen informeren rond de vraagstelling die ze hebben over drugs. Het is nuttig om een praatplatform te creëren. We weten dat algemene boodschappen niet echt binnenkomen bij een jongere generatie. Die dialoog is superbelangrijk.”

“Mensen vergeten dat het bij testing op een festivalterrein niet alleen over testen gaat. Er is altijd een luik waarbij mensen een consultatie krijgen. Die dialoog is belangrijk. Mensen moeten bijleren wat er kan gebeuren als ze middelen combineren. In termen van gezondheid is dat onze bezorgdheid. Mensen weten niet welke risico’s dit heeft. Gebruikers die op zorgverlening vallen, zijn vaak mensen die dingen gecombineerd hebben”, aldus Gremeaux.

“We willen het stigma wegwerken, zodat - als mensen hulp nodig hebben - ze de drempel kunnen overstappen. Wij vinden het moment van interactie dus erg belangrijk”, luidt het.

KIJK. Is Tomorrowland een drugsfestival? “Ik heb in toilet al mensen gezien met grote ogen en knarsende tanden”

Jan Tytgat, toxicoloog (KU Leuven):

Tytgat vindt preventief testen van drugs op festivals alvast “zinvol”. “Dat zou zeker nuttig zijn. Maar ik vind niet dat je de maatschappij kan vragen om voor de kosten op te draaien”, luidt het. Hij vindt dat de overheid festivals moet verplichten een budget te voorzien om dat soort tests mogelijk te maken. “Of anders moet de gebruiker de test zelf betalen. Wie een ticket voor Tomorrowland kan betalen, kan de extra kosten voor die test er zeker bijnemen.”

Debby Wilmsen, woordvoerster Tomorrowland:

“We doen alles om het festival veilig te laten verlopen”, benadrukt Wilmsen. “Hier komen veel mensen samen: elke dag 70.000 bezoekers en ook 15.000 leden van de crew. We bouwen zo een ministad en kunnen niet vermijden dat hier dingen gebeuren die ook in de maatschappij voorkomen.”

“Hier zullen ook diefstallen gebeuren, zullen sommige mensen anderen lastigvallen of discrimineren en zullen anderen drugs verkopen en gebruiken. We gaan het festival nooit drugsvrij kunnen krijgen. Zelfs als we keiveel mankracht extra inschakelen en iedereen bijna naakt zouden fouilleren, kunnen we dat niet vermijden. Dat is een utopie.”

Tomorrowland wil het drugsvraagstuk verder onderzoeken, zegt Wilmsen. “Zeker wat crew en personeel betreft, moeten we kijken wat we extra kunnen doen. Binnen het wettelijke kader proberen we ons ding te doen met controles en informatie, maar we gaan nooit kunnen voorkomen dat hier iets gebeurt.”

Peter Muyshondt, korpschef:

“We doen veel controles aan de ingangen, alleen zijn die niet zichtbaar”, vertelt Muyshondt. “Ik wil er niet te veel over vertellen want dan zou ik onze tactieken blootgeven, maar we zijn wel degelijk actief aan de in- en uitgangen. We sturen ook gerechtelijke ploegen op pad op het terrein om vaststellingen te doen. Iedereen zal en kan gecontroleerd worden.”

Volgens Muyshondt moet er naast het repressieve luik meer ingezet worden op preventie. “Al is dat niet meteen de taak van de politie. Ik denk dat we moeten aanvaarden dat op grote festivals mensen substanties nemen die ze misschien niet goed kennen.”

Steven Debbaut, woordvoerder Smart on drugs:

Debbaut is grote voorstander van zogenaamde piltesting. “Festivalgangers kunnen dan op een anonieme manier de samenstelling van hun pillen laten nagaan. Via testing kan de organisatie snel en specifiek waarschuwen voor die ene gevaarlijke pil, met een bepaalde vorm, kleur en tekening.”

Op de vraag wat festivals kunnen doen om druggebruik binnen de perken te houden, antwoordt Debbaut: “Dan denkt iedereen meteen aan strenge toegangscontroles, met drugshonden enzovoorts. Maar dat werkt vaak averechts, want veel mensen laten hun eigen pillen dan thuis of gooien ze weg, om daarna op het festivalterrein onbekende pillen te kopen. Het is nu eenmaal zo dat een deel van de festivalgangers drugs als iets normaals zien. Dan kom je net in die situaties terecht waar mensen zich ‘mispakken’ aan een pil.”

Kathleen Depoorter, kamerlid N-VA:

“Ik ben voorstander van het principe van harm reduction, maar dan wel binnen het bestaande wettelijk kader. Drugsgebruik blijft illegaal en we moeten de gebruiker erop duiden dat veilige of gezonde drugs niet bestaan. Ten eerste hebben deze drugsoverlijdens vaak meerdere oorzaken: uitdroging, alcohol, oververhitting. Een aangepaste medische begeleiding in decompressiezones is noodzakelijk.”

“Ten tweede zijn deze drugstests een soort kwaliteitslabel, die de fictie oproepen dat er ‘veilige’ drugs bestaan”, gaat Depoorter verder. “Ten derde vrees ik dat de doelgroep wel bereikt wordt met waarschuwingen over in beslag genomen en te hoog gedoseerde drugs, maar dat je met het organiseren van testen eerder aanzet tot gebruik dan ontraadt.”

“Wat me stoort in deze is, dat wetenschappelijke instituten, die de gevaren van drugs zeer goed kennen via dit soort oproepen bijdragen tot de normalisering van drugsgebruik. Dat is een zeer kwalijke evolutie. Drugs zijn verboden en dat met goede reden”, gaat Depoorter verder.

Depoorter diende samen met haar collega Frieda Gijbels een voorstel van resolutie in waarin ze dieper ingaat op het wettelijk kader rond urgentiegeneeskunde en het veilig houden van festivals.

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.