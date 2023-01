DEBAT VAN DE DAG. Moeten verkeersboetes verhogen naarmate je inkomen hoger is?

Verkeersboetes moeten afhankelijk worden van het loon van de overtreder. Dat vinden de Waalse socialisten. Het normale boetebedrag zou verdrievoudigen voor mensen met een hoog loon als het van de PS afhangt. Wat denk jij? Moeten mensen die een hoger loon hebben, ook hogere verkeersboetes betalen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experten en politici ervan vinden.

Laurence Zanchetta, kamerlid voor PS:

Volgens de PS moeten verkeersboetes afhankelijk gemaakt worden van het loon van de overtreder. Wie betrapt wordt op bellen achter het stuur betaalt vandaag 174 euro. Volgens het voorstel van de PS zou dat drie keer zoveel kunnen zijn voor wie meer verdient: 522 euro.

Zanchetta benadrukt dat “enkel de 10 procent mensen met het hoogste netto belastbaar inkomen in ons land” meer zouden moeten betalen. Concreet zou dit gelden vanaf een netto jaarloon van 69.549 euro. De verkeersboete zou verdubbelen vanaf een inkomen hoger dan 121.000 euro per jaar. Een verdrievoudiging zou pas van toepassing zijn op overtreders met een jaarlijks netto inkomen vanaf 154.000 euro.

“Boetes van 100 euro voor overdreven snelheid zijn totaal verwaarloosbaar voor iemand met een heel hoog inkomen, terwijl dat zwaar weegt op mensen met een laag loon”, zegt Zanchetta. Volgens haar zijn verkeersboetes voor rijke mensen dus “minder doeltreffend”. Hogere boetes moeten volgens de PS “het ontradend effect voor bepaalde bevolkingsgroepen” herstellen.

Stef Willems, woordvoerder bij verkeersinstituut VIAS:

Willems is geen voorstander van de idee, zo vertelt hij bij radiozender Joe FM. Sven en Anke van Joe FM vroegen de mening van hun luisteraars. Maar liefst 26 procent van de luisteraars is voorstander, 74 procent is tegen.

Het voorstel komt overgewaaid uit Finland, verduidelijkt Willems bij Joe FM. “Daar zijn de verkeersboetes afhankelijk van hoeveel je verdient. Dat leidt tot rare dingen. Een topman daar heeft ooit een boete gekregen van 116.000 euro, omdat hij 83 km/u reed met zijn Harley-Davidson op een plek waar hij normaal 60 km/u mocht rijden”, klinkt het. “Ze hebben een rechtstreekse link met de belastingaangifte. Op basis daarvan word je verkeersboete berekend.”

Quote Volgens ons is het niet de oplossing voor meer verkeers­vei­lig­heid in ons land. Stef Willems van VIAS

“In ons land zien we dat niet zo’n vaart lopen. Hoe ga je hier het inkomen bepalen? Je hebt mensen die tien bedrijven hebben, maar zichzelf een bescheiden loon uitkeren. Je hebt andere mensen die in loondienst zijn en veel verdienen. Volgens ons is het niet de oplossing voor meer verkeersveiligheid in ons land.”

“De boete moet in verhouding staan tot de overtreding en moet vooral als doel hebben dat je niet meer in de fout gaat”, vindt Willems. “Een rijbewijs met punten lijkt ons een efficiënter middel. Zo maak je het speelveld voor iedereen gelijk. Als je veel overtredingen begaat, dan raak je op het einde van je rit je rijbewijs kwijt. Een politierechter kan dan nog oordelen over een bijkomende straf zoals een verkeersboete.”

Willems refereert aan een Noorse studie voor het rijbewijs met punten. “Als je een aantal punten bent kwijtgeraakt, dan krijg je een waarschuwing. Dat is de trigger voor mensen om hun gedrag aan te passen. Je krijgt een brief waarin staat dat je bijvoorbeeld een online cursus moet volgen en als je nog twee zware verkeersovertredingen zou begaan, dan ben je je rijbewijs kwijt. Voor veel mensen is dit het punt waarop ze hun gedrag aanpassen.”

Quote Door boetes te vermenig­vul­di­gen op basis van het loon, krijgen overtre­ders een duidelij­ker signaal. Georges Gilkinet, minister van Mobiliteit (Ecolo)

Georges Gilkinet, vicepremier en minister van Mobiliteit (Ecolo):

Minister Gilkinet staat achter het voorstel van de PS. “Een boete van 50 euro is bijna onbetaalbaar met een klein pensioentje, maar slechts een peulschil als je met een Porsche Cayenne rijdt”, aldus Gilkinet. “Door boetes te vermenigvuldigen op basis van het loon, krijgen overtreders een duidelijker signaal. Het maakt het systeem eerlijker en dus ook efficiënter.”

Joris Vandenbroucke, Vooruit-kamerlid:

“Willen we de verkeersveiligheid fors verbeteren, dan is er maar één dossier dat vandaag op tafel zou moeten liggen: het rijbewijs met punten, wat ook in het regeerakkoord staat”, aldus Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke. “Maar telkens als we die discussie voeren, beginnen de Waalse socialisten met hun voeten te slepen. Waarna ze met dit soort voorstellen afkomen. Onbegrijpelijk, zeker als je weet hoe enorm gevaarlijk de Waalse wegen zijn.”

Katja Gabriëls, volksvertegenwoordiger Open VLD:

Volksvertegenwoordiger voor Open VLD, Katja Gabriëls, is tegen het voorstel van de PS. “Een nieuwe dag, een nieuw voorstel van de PS. Mensen die werken harder straffen. What’s next? De prijs van een brood afhankelijk maken van het inkomen? Ons sociaal model draait op iedereen die elke dag opnieuw de handen uit de mouwen steekt en onderneemt!”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening?