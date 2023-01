DEBAT VAN DE DAG. Moeten verkeersboetes verhogen naarmate je inkomen hoger is? Dit is jullie mening

Verkeersboetes moeten afhankelijk worden van het loon van de overtreder. Dat vinden de Waalse socialisten. Het normale boetebedrag zou verdrievoudigen voor mensen met een hoog loon als het van de PS afhangt. Wat denk jij? Moeten mensen die een hoger loon hebben, ook hogere verkeersboetes betalen? Eerder vandaag lieten we enkele experten aan het woord . Nu is het jullie beurt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Chris Ysebaert: “Waar blijft het rijbewijs met punten? Dat is heel democratisch, puntjes op, gedaan met rijden. Nu kunnen kapitaalkrachtige mensen overtredingen blijven maken, want die kunnen met gemak de boetes betalen. Het rijbewijs met punten is voor iedereen gelijk. Boetes naargelang het inkomen zijn zinloos, want heel wat mensen die er riant voor zitten verdienen op papier weinig, daar zorgen hun fiscalisten wel voor.”

Segers Ludo: “De inbreuk is gelijk ongeacht het inkomen, en alle Belgen zijn gelijk. Dit is sociale correctie willen toepassen op boetegelden. Als je dus als zelfstandige via de boekhouding jezelf nog niet het minimum uitkeert, maar jouw firma maakt goede winsten, dan betaal je een minimale boete. Een werknemer met een hoog loon, die forfaitair wordt belast... is weeral de sigaar. De PS moet nadenken vooraleer ‘ballonekes’ op te laten, of is dit de nieuwe manier om aan Vlaams geld te geraken?”

Ignace Cloquet: “De bedoeling van een boete is om financieel te voelen dat je een overtreding begaat. Iemand met een laag inkomen voelt 150 euro veel zwaarder aankomen, dan iemand met een heel hoog inkomen. Voor hem is dat een goede fles wijn, voor iemand met een laag inkomen is dat rondkomen of niet op het einde van de maand. In bepaalde landen wordt dit systeem al toegepast, maar dat zijn ook landen met een bevolking met burgerzin, bijna geen corruptie, normen en waarden.”

Geert Van den Berghe: “Even een vergelijking maken. Persoon ‘A’ heeft een netto inkomen van 1500 euro per maand. Persoon ‘B’ heeft een netto inkomen van 6000 euro per maand. Een boete van bijvoorbeeld 60 euro kan voor persoon ‘A’ al grote problemen opleveren om op het einde van de maand rond te komen. Voor persoon ‘B’ zal het meer iets zijn van: ‘Betalen en we zijn er vanaf’. Een boete is een instrument(straf) om ervoor te zorgen dat een overtreding niet meer zal gebeuren. Voor persoon ‘B’ zal dit niet als een straf aanvoelen.”

Gerry Cle: “Het rijbewijs met punten en het definitief intrekken van het rijbewijs van recidivisten zijn de enige goede straffen om de gekken uit het verkeer te halen. Een rijbewijs is geen verworven recht. Mensen die zich weigeren te houden aan de verkeersregels moeten eruit.”

Albert de Lovendeghem: “Wie pleit voor een onderscheid tussen rijk en arm inzake verkeersboetes is eigenlijk terug klassenjustitie aan het invoeren. We kunnen dan misschien ook doorgaan naar gevangenisstraffen? Misschien is een minder ‘rijke’ persoon dringender nodig om terug te gaan werken voor zijn gezin dan een rijk persoon. Het gelijkheidsprincipe zetten we gewoon op de schop. Wie bedenkt nu zo iets?”

Martijn Depoortere: “Zelf ben ik ook een voorstander van het rijbewijs met punten, maar dit is eigenlijk compleet naast de kwestie! Het is de straffeloosheid die ervoor zorgt dat onze wegen gevaarlijk zijn. Een tijdje terug nog het perfecte voorbeeld: een bestuurder met maar liefst 47 veroordelingen (en dan enkel de veroordelingen) krijgt eindelijk een celstraf opgelegd. Hoeveel keer moet men veroordeeld worden vooraleer een rechter een passende straf (en dan liefst effectief en niet voorwaardelijk) geeft?”

Chris Vangiesbergen: “Een rijbewijs met punten haalt ook niets uit, zeker niet voor hardleerse gasten. Die zullen wel rijden, ook al is hun rijbewijs ingetrokken. En voor de rijken zal het ook niet veel uitmaken. Volgens hun belastingbrief verdienen de meesten het zout op hun aardappelen niet, omdat ze alle achterpoortjes kennen om zo weinig mogelijk te moeten betalen.”

Robi Sterckx: “Laten we vooral onthouden dat een boete niet vanzelf in je bus komt waaien. Een boete is per definitie een straf als gevolg van een overtreding die je zelf maakt. We zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen rijgedrag en de boetes hiervoor moeten duidelijk vastgelegd zijn. Er is geen plaats voor willekeur.”

Ronny Cuypers: “Het rijbewijs met punten is inderdaad een veel beter idee. Wie veel geld verdient, zal anders de hogere boete wel betalen en daarna gewoon verder blijven vlammen. Verder is een snelheidsbegrenzer gekoppeld aan een gps-systeem ook een geweldig goed idee om snelheidsmaniakken te helpen.”