DEBAT VAN DE DAG. Moeten ouders mee gestraft kunnen worden voor de criminele feiten van hun kinderen? Dit is jullie mening

In het het nieuwe Actieplan Jeugddelinquentie van Vlaamse ministers Zuhal Demir (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V) staat te lezen dat rechters niet alleen jonge delinquenten, maar ook hun ouders mee zouden moeten kunnen straffen. Is dat een goed idee? Eerder vandaag lieten we onze experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.

Roger Kerhove: “Eindelijk een wijze beslissing. Ouders moeten zich meer gaan bezighouden met de opvoeding van hun kinderen en moeten ook de vrienden van hun kinderen eens onder de loep nmen. Dat gebeurt niet. Ze laten alles aanmodderen.”

Dick De Zeure: “Stevige geldboetes zouden voor sommige ouders wel een stimulans kunnen zijn om hun kroost beter op te voeden. Als je bewust voor kinderen kiest, moet je daar dan ook ten volle de verantwoordelijkheid voor dragen. Dus ja, ouders moeten bestraft worden bij wangedrag van hun kinderen, zeker als het om terugkerende feiten gaat. Wie niet luisteren, wil moet dan maar voelen!”

Marc Millecam: “Het is zeker zo dat de opvoeding van de kinderen door de ouders een heel belangrijke rol speelt. Echter, deze is de laatste jaren verwaterd, kinderen mogen en krijgen alles. Bovendien zijn tegenwoordig de kinderen meer ergens anders dan bij hun ouders, of worden ze zelfs door anderen grootgebracht. Wie ga je dan als rechter bestraffen?”

Sabrina Christ: “Ja, het is en blijft een verantwoordelijkheid van de ouders. Zij zijn op de allereerste plaats verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. Niet de gemeenschap of de staat. De tendens is de laatste decennia deftig achteruit gegaan. Kinderen maken is het gemakkelijkste. Ze op het rechte pad houden en een deftige opvoeding met normen en waarden meegeven, is een ander verhaal. Velen beseffen het belang er van NIET.”

Johan Van Oevelen: “Ja, na onderzoek natuurlijk. Niet iedereen over dezelfde kam scheren. In sommige gevallen kunnen ouders er echt niets aan doen, in andere gevallen is het de opvoeding. Ik pleit voor, mits onderzoek.”

Jean-Pierre Robbens: “Waar ligt in de eerste plaats het probleem bij jeugdcriminaliteit? Toch bij de opvoeding, denk ik. Nu mogen ouders hun kinderen niet meer straffen en alleen maar een vingertje opsteken als ze iets uitspoken. Respect wordt niet meer bijgebracht, kijk maar eens op de scholen. Als wij vroeger zo moesten doen was het kot te klein.”

Joris Verbiest: “Indien er echt bewijzen zijn dat de ouders totaal niet geprobeerd hebben hun opvoedingsplicht te vervullen wel. Maar er zijn ook tieners waar niks bij helpt. Zij moeten dan maar geplaatst worden en begeleid worde. Misschien kan er dan nog iets gered worden.”

Benny Gotty: “Ouders zijn al burgerlijk verantwoordelijk voor hun kinderen. Misschien daar al eens wat strenger en harder bij optreden. Zeker wanneer er criminele feiten gepleegd worden door deze minderjarigen. Voor de rest is het retoriek. Je kan ouders niet verantwoordelijk stellen wanneer hun kinderen meerderjarig zijn. Waar houdt het op?”

Vera Andries: “Als ouders zelf allerlei kwetsbaarheden meeslepen en hun ouderrol niet kunnen of willen opnemen, moeten ze niet aan kinderen beginnen. In België is men niet verplicht zich voort te planten, maar als men er tóch voor kiest, is het normaal dat men verantwoordelijk is voor wat de nakomelingen uitsteken en dat men eventueel via straffen verplicht wordt de verantwoordelijkheid en opvoeding ter harte te nemen.”

Ludwig Nollet: “Minderjarigen worden speciaal beschermd, omdat er verondersteld wordt dat ze nog in hun ‘vormingsfase’ zitten en niet volledig verantwoordelijk zijn voor hun daden of het kunnen overzien van de gevolgen. Ouders zijn dikwijls al het slachtoffer van hun eigen beperkingen in het opvoeden door hun eigen opvoeding of het onrealistisch inschatten van de wereld waarin de minderjarigen zich bevinden. Straf moet, maar moet ook een flink luik verplichte heroriëntatie bevatten op langere termijn.”