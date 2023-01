DEBAT VAN DE DAG. Moet er een verbod op de verkoop en het gebruik van vuurwerk komen in ons land?

De Stichting Brandwonden maakte gisteren bekend dat in ons land minstens 155 mensen gewond raakten door vuurwerk afgelopen kerst- en nieuwjaarsperiode. Dat is een opmerkelijk hoog cijfer. Vorige eindejaarperiode waren er 68 slachtoffers. Moet er een verbod op het gebruik en het verkopen van vuurwerk komen in ons land? Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experten ervan vinden.

Stichting Brandwonden en Belgische brandwondencentra:

De Stichting Brandwonden en de Belgische Brandwondencentra pleiten voor een algemeen verbod op het gebruik en het verkopen van vuurwerk in België. “Waar vroeger enkel tijdens de eindejaarperiode slachtoffers van vuurwerk in onze centra en ziekenhuizen terechtkwamen, zien we dit nu het hele jaar door”, klinkt het bij de stichting.

Deze trend is zorgwekkend, vindt de Stichting Brandwonden. Steeds meer mensen lijken vuurwerk te gebruiken zonder te weten hoe ze dit veilig kunnen doen. “Er zou geen aanbod van vuurwerk meer mogen zijn in de winkels”, zegt Stefaan Lauwaert, woordvoerder bij Stichting Brandwonden. “Burgemeesters zouden niet verantwoordelijk moeten zijn voor het verbod. Dat is iets wat nationaal opgelegd moet worden.”

Thomas Rose, hoofdchirurg in het brandwondencentrum in Neder-over-Heembeek:

“Er zijn momenteel acht slachtoffers in behandeling. Ook op dagen na de feestperiode komen er slachtoffers binnen. Ik werk zestien jaar, maar ik heb het nog nooit zo erg gezien”, vertelt Thomas Rose aan VTM Nieuws. Ondanks het verbod in veel steden, werd er toch massaal vuurwerk afgestoken.

Opvallend is het aantal jonge slachtoffers. “Het zijn mensen in de leeftijdscategorie 17 tot 30 jaar. Ze hebben wat gedronken en beginnen dan vuurwerk te manipuleren. De handen en het gelaat worden het vaakst getroffen.”

Volgens Rose is het tijd om in te grijpen. “De klok tikt nu. Tegen het einde van het jaar moeten wij vanuit de sector weten hoe we ons moeten voorbereiden”, klinkt het. “We moeten nadenken over een vuurwerkverbod voor particulieren”, vindt hij. “Het is te gevaarlijk.”

Dirk Van de Sande, politiezone Rivierenland:

Ook de politie is het aantal vuurwerkincidenten beu. “Een verbod op het verkopen van vuurwerk voor particulieren zou betekenen dat er minder vuurwerk in omloop is, daardoor kan de handhaving ook makkelijker gebeuren”, zegt Dirk Van de Sande van politiezone Rivierenland. Volgens hem is “duidelijkheid de algemene troef in het handhavingskader”.

Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG):

De Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) vindt het welletjes. “Ik zou slecht slapen als in Genk een kind verminkt achterblijft door vuurwerk”, zegt de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V), VVSG-voorzitter. “We kennen de risico’s van vuurwerk, zetten erg in op preventiecampagnes met beelden die niets aan de verbeelding overlaten, hebben al strenge regels en toch blijft het vuurwerk toenemen. Het moet stoppen. Ik merk aan de vele reacties van inwoners dat er ook bij veel burgers geen draagvlak meer voor is.”

Dries pleit voor een nationale aanpak die zich toespitst op het verbod op afsteken van vuurwerk, het verbod op de verkoop ervan én op het transport van pijlen. “Zo kunnen we in afwachting van een Europese aanpak van het probleem - wat nog beter zou zijn - al zorgen dat minder mensen nog pijlen kopen en afschieten. Wie die regels niet volgt, kan je een GAS-boete tot 350 euro geven.”

Pierre-Yves Dermagne, minister van Economie (PS):

Een totaalverbod komt er wellicht niet, maar de minister van Economie Dermagne wil de verkoop wel deels aan banden leggen. Hij wil dit jaar nog de verkoop van zwaar knalvuurwerk, fakkels en rookbommen verbieden.

Filip Rasschaert, korpschef Gent:

De Gentse korpschef Filip Rasschaert pleit voor een nationaal verbod op de verkoop van vuurwerk, samen met meer sensibilisering bij de jongeren. “Ze doen dit om via sociale media aandacht te krijgen. Maar het kan niet zijn dat er handelaars zijn die tienduizenden euro’s verdienen aan de verkoop van zwaar vuurwerk en bommen en dat die gebruikt worden om schade toe te brengen aan mensen, gebouwen, voertuigen en dieren. Hoog tijd dat dit aan banden wordt gelegd.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.