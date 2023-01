DEBAT VAN DE DAG. Moet er een verbod op de verkoop en het gebruik van vuurwerk komen in ons land? Dit is jullie mening

Tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode vielen er maar liefst 155 vuurwerkslachtoffers. Ook door het jaar heen zien ziekenhuizen slachtoffers van vuurwerkincidenten binnengebracht worden met ernstige brandwonden. Verschillende organisaties pleiten voor een verbod op de verkoop en het gebruik van vuurwerk in ons land. Wat denk jij? Eerder vandaag lieten we experts aan het woord. Nu is het jullie beurt. Dit is jullie mening.

Paul Lejeune: “Vuurwerk werd vroeger afgestoken voor het plezier. Meestal waren dit lichte vuurpijlen. Nu is vuurwerk een aanvalswapen van voetbalhooligans en stadsvandalen. Weg met al die rommel! Er moet een totaalverbod voor particulieren komen. Wie vuurwerk bezit, moet zwaar gestraft worden.”

Guido Mertens: “Een verbod helpt niet, want dan wordt het gekocht via internet. En het opsporen van wie vuurwerk afsteekt, is zo goed als onmogelijk. Sensibiliseren kan wat helpen.”

Sandy Visser: “Nee geen verbod. De gewone mens is hier weer de dupe van een handvol relschoppers die kunnen blijven doen en laten waar ze zin in hebben. Een ongeluk kan altijd gebeuren, maar als je verantwoordelijk omgaat met vuurwerk wordt dit wel tot een minimum beperkt.”

Luc Cuypers: “Als er al een verbod op vuurwerk voor particulieren moet komen, zal dat op Europees niveau moeten gebeuren. De rellen met vuurwerk en de bijhorende gewonden zijn niet alleen een Brussels of Antwerps fenomeen. Nederland, Frankrijk en Duitsland hebben er ook mee te maken. Vuurwerktoerisme is dagelijkse kost. Een Europees verbod en een sterke controle op de handhaving aan de buitengrenzen en invoer via webshops zal een deel van de oplossing zijn.”

Sandra Beckers: “Enkel georganiseerde vuurwerkspektakels door ervaren mensen zouden toegelaten mogen worden. Geen verkoop aan particulieren, omdat mensen er geen ervaring mee hebben. Zie maar naar die man met het zoontje in Nederland. Die jongen zijn gezicht is verminkt voor het leven. Is het dat waard?”

Jacky Bloemen: “Het gezond verstand zegt om de verkoop van eender welk soort vuurwerk te verbieden aan particulieren zonder enige uitzondering, maar de legale verkoop ook strikt traceerbaar te maken. Het illegaal bezit van vuurwerk moet dan gelijkgesteld worden aan dat van een niet-vergund wapen. Hierdoor zal echter het zwarte circuit gigantisch groeien. Het probleem is dat onze uitvoerende macht helaas reeds zwaar ondergefinancierd en opgebrand is door doelbewuste administratieve onzin.”

Tony Coleman: “Je kan alles verbieden, maar dat maakt het net zo spannend voor de gebruikers. Als je iets verbiedt, moet je er ook voor zorgen dat het effectief wordt gecontroleerd en bestraft! Anders heeft een verbod op illegale producten geen enkele zin en effect.”

Vanessa Driessens: “Laat vuurwerkshows uitvoeren door gespecialiseerde bedrijven op locaties die veilig zijn en ver genoeg liggen van woningen en dieren. Wie wil, kan dan gaan kijken. Ik ben voorstander van een totaalverbod voor particulieren. Er zijn te veel gewonden en doden (mens en dier), elk jaar opnieuw.”

Heinz Rumes: “Ja, elk jaar weer vallen er zwaargewonden door vuurwerk, dus is het logisch dat er iets drastisch gedaan wordt om dit te vermijden. Ook mijn hond en katten hebben last van de knallen. Dus weg ermee.”

Jochen Pionner: “In Amsterdam was er een totaalverbod op vuurwerk. Volgens de overheid is er desondanks nog nooit zoveel vuurwerk afgeschoten. Het is onbegonnen werk om zo’n verbod te implementeren.”

Achiel Devos: “Handel en gebruik verbieden en bestraffen. Die spullen brengen alleen maar overlast en gevaar mee. Kom op burgemeesters, het is tijd om te handelen. Het is in ieders belang.”

Etienne Logist: “Voorheen was mijn mening over een vuurwerkincident: ‘Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten (letterlijk en figuurlijk)’. Nu vuurwerk steeds meer als wapen wordt ingezet, zelfs tegen politie en hulpverleningsdiensten, pleit ik voor een nultolerantie.”