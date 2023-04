DEBAT VAN DE DAG. Moet de abortustermijn in ons land verlengd worden tot 18 weken?

De politieke discussie over het uitbreiden van de wettelijke termijn voor abortus van 12 naar 18 weken in ons land duurt voort. Jaarlijks zijn er een driehonderd- tot achthonderdtal vrouwen die de grens oversteken naar Nederland, waar abortus mogelijk is tot 20 weken. Wat denk jij? Moet de abortustermijn in ons land verlengd worden naar 18 weken? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts en politici ervan vinden.

Els Van Hoof, CD&V-kamerlid:

CD&V houdt vast aan een termijn van 14 weken. “Tot 14 weken kan de foetus nog verwijderd worden via zuigcurettage (waarbij de baarmoeder met een smal buisje wordt leeggezogen, red.)”, vertelt CD&V-Kamerlid Els Van Hoof. “Nadien moet er een bevalling plaatsvinden ofwel het breken - in feite, in stukken snijden - van de foetus. Dat ligt voor ons heel moeilijk. Een gynaecologe in het expertenrapport omschrijft dit zélf als horror, dus wij kunnen hier niet in meegaan. Het heeft mijn feministisch hart geraakt dat wij door sommigen zijn weggezet als partij die geen oog heeft voor de moeilijkheden van vrouwen. Wij willen absoluut kwetsbare vrouwen helpen, maar er moet ook nog een evenwicht zijn met het belang van de foetus.”

Nadia Naji, Groen-covoorzitster:

Groen-covoorzitster Nadia Naji noemt de termijn van 14 weken al snel “onvoldoende”. “Wanneer vrouwen levensbelangrijke beslissingen nemen, dan zouden ze daarvoor moeten kunnen terugvallen op wetenschappelijke feiten, niet op het buikgevoel van één partij die vindt dat een mening zwaarder doorweegt”, zegt Naji die hekelt dat haar coalitiepartner naar de media is gestapt. “Zet je eigen persoonlijke mening opzij en voer gesprek in het parlement in plaats van in de pers.”

Melissa Depraetere, Vooruit-kamerlid:

Coalitiepartner Vooruit kan zich niet vinden in het voorstel van CD&V om de abortustermijn uit te breiden van 12 tot 14 weken. “Als experten 18 weken zeggen, snap ik niet dat jullie dat naast jullie neerleggen en voor iets anders pleiten. Dat lijkt voor mij op nattevingerwerk”, zegt Depraetere.

Volgens Depraetere is een termijn van 14 weken onvoldoende omdat heel wat vrouwen dan nog altijd naar buurland Nederland zouden moeten om een zwangerschap op een veilige, medisch begeleide manier te beëindigen. “Tegen al die kwetsbare vrouwen zeggen we dan: trek uw plan.”

Egbert Lachaert, Open Vld-voorzitter:

“Goed dat een opening gemaakt wordt om vrouwen eindelijk langer keuzes te laten maken over hun eigen lichaam. Laat ons daarop verder werken”, zegt Lachaert.

Kristiel Roelens, professor in de gynaecologie UZ Gent en covoorzitter van het interuniversitair comité:

“Het kan iedere vrouw over­komen dat ze er pas laat achterkomt dat ze ongewenst zwanger is”, zegt Roelens. “Omdat geen enkel anticonceptiemiddel perfect is. In de praktijk zien we dat toch vaker bij vrouwen die in armoede leven, op de vlucht zijn, drugsverslaafd zijn of in een gewelddadige relatie leven. Die grote groep vrouwen heeft vaak niet het geld, niet het transport of niet de papieren om naar het ­buitenland te gaan. Voor kwetsbare vrouwen zijn er te veel barrières. Daarom moeten we deze zorg ook in België aanbieden.”

Sofie Merckx, fractievoorzitter van PVDA:

Parlementslid Sofie Merckx, fractievoorzitter van de PVDA in de Kamer, is blij met de unanieme aanbeveling om de termijn voor abortus te verhogen, de verplichte wachttijd te schrappen en de sancties voor vrouwen uit het strafrecht te halen. “De wetswijziging is nodig voor alle vrouwen die nu nog altijd naar het buitenland moeten omdat ze te laat ontdekken dat ze ongewenst zwanger zijn”, luidt het.

Sofie De Graeve, beleidsmedewerker van vrouwenbeweging Furia:

“Jaarlijks trekken ook enkele honderden vrouwen naar Nederland omdat ze de huidige termijn overschrijden. Dat kan iedere vrouw overkomen, maar niet iedere vrouw heeft de nodige middelen om naar Nederland te gaan. Om die zorg ook in België te kunnen aanbieden, stelt het rapport voor om de termijn op te trekken tot 18 of 20 weken”, schrijft De Graeve in haar opiniestuk in ‘De Morgen’.

Carine Vrancken, directeur van LUNA (de Unie van Nederlandstalige Abortuscentra):

“Abortus dient als schaamlapje voor de politieke impasse”, zei Vrancken eerder al. “Bij een zwangerschap denkt iedereen aan een gewenste zwangerschap. Aan hoe blij je bent als je twee dagen over tijd bent, of hoe groot de teleurstelling is als de menstruatie toch doorbreekt. Dat is ook het moeilijke aan dit thema. Maar er zijn nu eenmaal ook ongewenste zwangerschappen en vrouwen die – omdat ze twijfelen, omdat ze het eenvoudigweg niet wisten – toch over die termijn van 12 weken gaan. Voor die uitzonderingen moet de hulpverlening er ook kunnen zijn.”

