DEBAT VAN DE DAG. Loon minder belasten, maar wel een hogere btw op winkelkar: is dat een goed idee?

Boodschappen worden duurder, maar wie werkt krijgt extra loon: dat is het plan dat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) dinsdag heeft voorgesteld. Van Peteghem vindt dat de lonen verhoogd moeten worden en wil dat compenseren met hogere btw-inkomsten. Werkenden krijgen daarmee jaarlijks 835 euro extra nettoloon, maar wie niet werkt is slechter af. Wat denk jij? Is het voorstel van Van Peteghem een goed idee? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat andere politici ervan vinden.

KIJK. Minister Vincent Van Peteghem (CD&V) over de fiscale hervorming

Het stokpaardje van Van Peteghem is dat werkende burgers aan het einde van de maand meer loon moeten overhouden. De minister wil met zijn hervormingsvoorstel onder meer de belastingschijven aanpassen. Zo stelt hij voor om in de personenbelasting de schijf van 45 procent te laten doorlopen tot 60.000 euro, in plaats van 46.000 euro vandaag. Daardoor zouden minder mensen in de hoogste schijf van 50 procent terechtkomen.

Ook de belastingvrije som (het deel van je inkomen waarop je 0 procent belastingen betaalt) wil Van Peteghem verhogen van 10.160 euro naar 13.500 euro. Daardoor zouden mensen die werken 835 euro netto per jaar extra krijgen.

Van Peteghem wil de belastinghervorming betalen met extra inkomsten uit de consumptie. Zo stelt hij voor om de btw op heel wat basisproducten, zoals vlees, vis en zuivel, van 6 naar 9 procent te verhogen. Maar voor groenten, fruit, medicatie en openbaar vervoer zou de btw 0 procent bedragen. Ook voor enkele producten waarop momenteel 12 procent btw wordt geheven, zoals catering en restaurants, wordt het tarief naar 9 procent verlaagd. De btw voor gas, stroom en warmte zou op 6 procent worden gehouden.

Tot slot wil Van Peteghem de bestaande taks op effectenrekeningen, rekeningen waarop beleggingen bewaard en beheerd worden, verdubbelen. Die effectentaks bedraagt momenteel 0,15 procent.

Conner Rousseau (Vooruit): “Mensen opnieuw op kosten jagen”

Hoewel ook de socialisten willen dat werkende mensen meer loon overhouden, benadrukte Vooruit-voorzitter Conner Rousseau afgelopen zondag nog bij VTM NIEUWS dat de winkelkar absoluut niet duurder mag worden. “Daar gaan we echt niet in mee. Als de minister (Van Peteghem) dat plan op tafel legt, gaan we het een halt toeroepen. Dat kan echt niet zijn. Laat ons eerlijk zijn: de winkelkar is al fors duurder geworden. Waarom zouden we dan de btw verhogen? Om de mensen opnieuw op kosten te jagen? Is het dat wat de CD&V aan de mensen wil zeggen?”, aldus de Vooruit-voorzitter.

Ook voor Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke mag het plan “ambitieuzer, met minder lasten op de winkelkar en meer op de grootste vermogens”. “Wie in dit land werkt, betaalt al jarenlang te veel belastingen omdat sommigen te weinig bijdragen. Heel veel is mogelijk als ieder zijn eerlijk deel doet. Ook de grootste vermogens. Dan kunnen de nettolonen omhoog, zonder de winkelkar extra te belasten”, klinkt het in een persbericht.

Volgens Vooruit is er geen reden om te treuzelen met de hervorming. “Wie de nood inziet om de koopkracht van gezinnen te versterken, durft nu stappen zetten. Vooruit is daar alleszins toe bereid op basis van dit voorstel”, aldus Vandenbroucke.

Egbert Lachaert (Open Vld): “Grote hervorming is voor later”

De liberalen pleiten er al langer voor dat werkende mensen minder belastingen op hun loon moeten betalen. “In ons land geven 97 procent van de mensen die werken op een deel van hun loon meer dan de helft af in de vorm van sociale bijdragen en belastingen. Daar moet een maximum van 50 procent op staan, voor beide samen”, zei voorzitter Egbert Lachaert eerder al.

Lachaert denkt echter dat er onder de huidige Vivaldi-regering geen belastinghervorming meer zal zijn. “Ik pas voor een hervorming die enkel vestzak-broekzak is. De grote hervorming waarmee je de mensen blij gaat maken – en waarmee je minder belastingen heft – is voor later.”

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert

Georges-Louis Bouchez (MR): “Belastingen moeten verlaagd worden”

Regeringspartij MR weigert mee te gaan in het voorstel om de opbrengst van de effectentaks te verdubbelen. Dat laat partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez weten op Twitter. Bouchez zegt elke verhoging pertinent te weigeren. “De belastingen moeten worden verlaagd, niet verhoogd”, schrijft hij.

Vlaams Belang: “Bijzonder slechte timing”

Oppositiepartij Vlaams Belang is tegen de hervormingsplannen van Van Peteghem. Volgens de partij dreigen basisproducten duurder te worden, maar eten op restaurant net goedkoper. “De btw van de winkelkar optrekken in tijden van ongeziene inflatie is niet alleen een bijzonder slechte timing. Het is gewoon onaanvaardbaar. Zeker aangezien heel wat gezinnen nog steeds een koopkrachtcrisis ervaren”, reageert Kamerlid Wouter Vermeersch.

De verdubbeling van de effectentaks zal volgens hem de kleine spaarder treffen. “Zelfs wie beperkte bedragen ondergebracht heeft in een beleggingsfonds dat gekoppeld is aan een verzekeringscontract, zal dat moeten ophoesten. Verzekeraars zullen deze taks immers aan hun klanten doorrekenen”, klinkt het. Volgens Vermeersch zijn er “reële belastingverlagingen” nodig.

Vlaams Belang-Kamerlid Wouter Vermeersch

Groen: “Goede basis om mee te starten”

Voor Groen is het voorstel van Van Peteghem “een goede basis om mee van start te gaan”. “Maar laten we nu eindelijk fatsoenlijk aan tafel gaan zitten en knopen doorhakken”, reageert Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout.

Vaneeckhout somt op wat voor zijn partij “cruciale elementen” zijn: de verlaging van de prijs van tickets voor het openbaar vervoer, alsook de prijs van gezonde voeding, een verhoging van de bijdrage van grote vermogens en een lastenverlaging op arbeid die voldoende gericht is op lage en middeninkomens. “Dat moeten we deze legislatuur nog realiseren”, zegt hij.

Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout