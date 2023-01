DEBAT VAN DE DAG. Is het een goed idee om enkel nog anonieme cv’s te verspreiden om discriminatie tegen te gaan?

Uitzendbureau Accent gaat enkel nog anonieme cv’s delen met werkgevers. Op die manier hoopt het uitzendkantoor discriminatie tegen te gaan. Wat denk jij? Is het een goed idee om enkel nog anonieme cv’s te verspreiden? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts en politici ervan vinden.

Anouk Lagae, CEO bij Accent:

Bij Accent liep er sinds september een proefproject bij tien bedrijven. Werkgevers zullen enkel nog de initialen van de persoon te zien krijgen. Ook de leeftijd van de sollicitant zal niet gedeeld worden, net als eventuele periodes van inactiviteit. Wel zal de werkgever nog de diploma’s van de sollicitant en zijn of haar werkervaring kunnen zien. Dat proefproject leverde positieve resultaten op. “Er zijn al mensen geweest die nu een job hebben gekregen van een bedrijf, die anders wellicht niet op gesprek waren gekomen”, aldus Accent-CEO Anouk Lagae.

Quote Het versprei­den van anonieme cv’s is geen wonderop­los­sing. Jan Denys, woordvoerder Randstad

Jan Denys, woordvoerder Randstad:

Het uitzendbureau wil discriminatie tegengaan door cv’s anoniem te verspreiden, maar Denys zegt dat er vandaag geen elementen zijn die aangeven dat zo’n cv een wonderoplossing is om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Oproepen aan de VDAB om op dezelfde manier te werk te gaan, zijn dan ook “voorbarig”, aldus de woordvoerder van Randstad.

De voorbije jaren werd er hier en daar al wetenschappelijk onderzoek gedaan naar anonieme cv’s, maar Denys heeft geen weet van positieve resultaten. “De experimenten van de voorbije jaren sterven allemaal een stille dood”, zegt hij. “Heel overtuigend vind ik de case van Accent ook niet, in de krant lees ik geen cijfers die het succes van hun experiment moeten staven.”

Denys beklemtoont verder ook dat de selectie van cv’s nog maar de eerste stap in het aanwervingsproces is. “In de stappen die volgen kan zich nog discriminatie voordoen”, aldus Denys. “Daarom zetten we bij Randstad vooral in op het bewustmaken van onze klanten. Zo gaan we niet in op vragen van bedrijven om op basis van bepaalde criteria cv’s te selecteren. Die aanpak is misschien minder spectaculair, maar we blijven die verderzetten. Wel kijken we met grote interesse naar de plannen van Accent, en we zijn altijd bereid bij te sturen.”

Quote Sowieso is het motto van alle uitzendkan­to­ren dat iedereen een kans krijgt. Ann Cattelain, Federgon

Frederik Anseel, professor management aan de University of New South Wales in Sydney:

Op Twitter roept Anseel op om eerst even goed na te denken alvorens ook de VDAB anonieme cv’s te laten doorsturen. De professor management aan de University of New South Wales in Sydney wijst op een experiment in Frankrijk, uit 2015, dat net negatieve effecten vond van deze aanpak. Ruim tien jaar geleden voerde Actiris, de Brusselse tegenhanger van de VDAB, al een proefproject met dergelijke cv’s uit bij dertig werkgevers. De evaluatie was ook daar niet eenduidig positief, klonk het na afloop.

Pieter-Paul Verhaeghe, professor sociologie aan VUB:

“Anoniem solliciteren kent reeds een lange traditie”, schrijft Verhaeghe, auteur van het boek ‘Liever Sandra dan Samira’, op Twitter. “Er zijn in het buitenland verschillende experimenten met anoniem solliciteren uitgevoerd om het effect na te gaan op etnische discriminatie en geslachtsdiscriminatie. Deze studies concludeerden dat etnische minderheden en vrouwen meer uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek.”

“Maar leidt een hogere kans op een sollicitatiegesprek ook tot meer jobaanbiedingen? Wordt de discriminatie niet gewoon uitgesteld naar het sollicitatiegesprek? Voor vrouwen is het vrij duidelijk: zij krijgen bij anonieme sollicitaties ook meer jobaanbiedingen”, gaat Verhaeghe verder.

“Voor etnische minderheden zijn de resultaten van de experimenten echter niet eensluidend. Ze krijgen niet meer jobaanbiedingen bij anoniem solliciteren. Dit is gebaseerd op nog zeer weinig goede, experimentele studies. Er is dus meer onderzoek nodig”, besluit Verhaeghe.

Ann Cattelain, Federgon:

Bij Federgon, de federatie van HR-dienstverleners, hebben ze evenmin weet van experimenten die op dit moment lopen. “Sowieso is het motto van alle uitzendkantoren dat iedereen een kans krijgt”, zegt Cattelain. “Wij zijn inclusiekampioenen, en de hele sector zoekt naar mogelijkheden om meer mensen aan het werk te stellen.”

Tom Ogena, arbeidsexpert en Vlaams parlementslid (Open Vld):

Vlaams parlementslid Ongena vindt dat ook de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB met anonieme cv’s moet werken. “Ik ben ervan overtuigd dat dit de kansen op een job van de meer dan 34.000 werkzoekenden met een arbeidsbeperking sterk zou verhogen.”

Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering en minister Samenleven en Binnenlands bestuur (Open Vld):

“Dit is een sterk signaal van Accent. We hebben iedereen nodig op de arbeidsmarkt”, zegt minister Somers. “Anoniem solliciteren geeft meer kansen, zowel voor 50-plussers als mensen met een migratieachtergrond. De private sector neemt haar verantwoordelijkheid op. Dit is een inspiratie voor anderen.”

Joke Van Bommel, woordvoerder bij VDAB:

“Werkzoekenden kunnen bij ons op de website al kiezen wat ze publiekelijk maken aan potentiële werkgevers”, zegt Van Bommel aan onze redactie. “We laten het aan hen om anoniem te solliciteren. Werkgevers willen graag natuurlijk zo veel mogelijk informatie.”

Van Bommel ziet wel een nieuwe trend opduiken bij bedrijven in de sollicitatieprocedure. “Bedrijven doen meer aan ‘blind hiring’. Iedereen die gemotiveerd is, mag komen solliciteren bij een bedrijf. Soms nemen ze iedereen die gemotiveerd is aan en laten ze ze een week proefdraaien. Dat is letterlijk ‘blind hiring’, zonder vooraf een selectie te maken. In de meeste gevallen gaat het om iedereen die wil starten bij jouw bedrijf naar je toe laat komen. Deze trend is uiteraard wel gestuurd door de krapte op de arbeidsmarkt.”

“De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat bedrijven creatiever omgaan met sollicitaties. Dat moedigen we aan vanuit VDAB. Werkgevers zijn zich vaak niet bewust van de vooroordelen die ze hebben. We hebben momenteel een campagne waarbij we duidelijk maken dat de meeste witte raven al gaan vliegen zijn. Je gaat die witte raaf zelf moeten creëren. En we lanceren een nieuw seizoen van Blind Gesprongen, waarin kandidaten en werkgevers de matching volledig in handen laten van experten.”

