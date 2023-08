DEBAT VAN DE DAG: Een goed idee: Nederlands als enige voertaal op school? Dit is jullie mening

Vanaf wanneer is iets kinderpor­no? En wat riskeert radiomaker Sven Pichal? 6 vragen beantwoord

Radiopresentator Sven Pichal (44) is aangehouden in een gerechtelijk onderzoek naar kinderporno en zit daardoor sinds vrijdag in voorhechtenis. Hoe uitzonderlijk is dat? Wat valt er precies allemaal onder kinderporno? En welke straf riskeert hij? Alle juridische vragen beantwoord. “Het bezit van kinderporno en het maken of verspreiden ervan zijn volgens de wet twee verschillende dingen.”