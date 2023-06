DEBAT VAN DE DAG. Een goed idee: anderstalige leerlingen met taalachterstand in de lagere school in aparte klasjes zetten?

Onderwijsexpert Dirk Van Damme geeft aanbevelingen voor hoe het onderwijs beter kan. Zo is het volgens hem een goed idee om anderstalige leerlingen die onvoldoende basiskennis hebben van het Nederlands in de lagere school in andere klasjes te zetten . Wat denk jij? Is het een goed idee om kinderen die de taal onvoldoende machtig zijn in andere klassen te zetten? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts en politici ervan vinden.

Dirk Van Damme, topexpert in het onderwijs:

“Voor nieuwkomers zijn er OKAN-klasjes (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, red.), maar de groep kinderen van de tweede, derde en zelfs vierde generatie die onvoldoende Nederlands kennen, is enorm toegenomen. In een klas waar een kwart van de kinderen de juf niet verstaat, raak je ook met de andere kinderen moeilijk vooruit”, zegt Van Damme.

“Opdelen is een heikel punt, maar de jonge kinderen volgens taalniveau samenzetten is de efficiëntste manier om iedereen op gelijke hoogte te krijgen. Nu doen we het niet, maar het stigma van apartheid is een verkeerde perceptie in een ideologische discussie. Door niveauklassen zou je de ongelijke kansen juist kunnen bestrijden. Eens kinderen de taal machtig zijn, zullen ze makkelijker andere vakken leren. Er is meer kans dat ze op het eind van het lager onderwijs samen, mét diploma, doorstromen naar het middelbaar. Dit is geen pleidooi voor uitsluiting, we moeten er juist voor zorgen dat die kinderen beter kunnen aansluiten.”

Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme (N-VA):

“Als kind werd ik zelf uit de klas gehaald om met andere anderstaligen Nederlands te leren. Jarenlang streed de gevestigde orde tegen die aparte taalklassen. Stigmatiserend, zeiden ze. Quod non. Een generatie taalachterstand is hun nalatenschap. Vandamme ziet dat eindelijk in”, reageert Demir.

Piet Van Avermaet, hoogleraar vakgroep Taalkunde (UGent) en de voormalige directeur van het steunpunt Diversiteit & Leren:

“Er is een diepgeworteld idee dat het misgaat in je brein als je talen mengt. En dat in aparte niveaugroepjes werken de beste oplossing is voor ons onderwijs. Maar voor beide bestaat geen enkel empirisch bewijs”, zegt Van Avermaet. Hij waarschuwde eerder al dat taal­arme kinderen afzonderen in een taalbadklas “de kloof alleen maar breder riskeerde te maken”.

“We weten dat wanneer kinderen apart alleen extra Nederlands krijgen, het effect ­eerder negatief is. Maar als ze ook andere vakken krijgen waarin ze op een natuurlijke manier Nederlands leren, kunnen de effecten groter zijn”, lichtte Van Avermaet eerder toe.

Elke Peters, professor Applied linguistics en Engels:

“Zijn aparte taalklassen voor kinderen de oplossing? Nee, je ontneemt hen veel taalinput. Zeker voor (jonge) kinderen is dat geen goed idee. Net zij zijn goed in het spontaan oppikken van taal. Ook al is het niet gemakkelijk voor leerkrachten, een one-size-fits-all benadering is niet de oplossing”, reageert Peters.

“Wat is wel nodig? Goed opgeleide leerkrachten die een taalrijke klasomgeving voor ALLE leerlingen creëren, met soms aparte ondersteuningssessies voor leerlingen met extra taalnoden. We weten namelijk dat achtergrond van leerlingen een rol kan spelen in de talige interactie. Hoge verwachtingen voor alle leerlingen dus.”

Koen Daniëls, volksvertegenwoordiger N-VA:

“Een taalbadklas Nederlands geeft niet-Nederlandstaligen vleugels én leerkrachten ruimte. Zij die blijven stellen dat het allemaal wel goed komt in de klas - zoals nu - dwalen. De realiteit bewijst het”, vindt Daniëls.

Wim Van Den Broeck, professor in de onderwijs- en ontwikkelingspsychologie:

“Het gaat om de manier waarop je het best een tweede taal verwerft”, reageerde ook Van Den Broeck eerder. “We weten allemaal dat dat moeite kost. Intensieve instructie kan dan echt wel het verschil maken. Als er echt een forse taalachterstand is, moet je daar intensief durven op inzetten en dan zijn afzonderlijke taalklassen zeker niet verkeerd. In Nederland doet men dat en rapporten tonen aan dat dat werkt.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.