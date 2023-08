DEBAT VAN DE DAG. Een goed idee: andere talen uit schoolreglement schrappen en minimumdoelen Nederlands voor derde kleuterklas?

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) rolt volgend jaar een actieplan Nederlands uit. Weyts zegt dat het Nederlands de enige voertaal moet worden op school, zowel in de klas als op de speelplaats. Ook maakt hij werk van minimumdoelen Nederlands voor de derde kleuterklas. Wat denk jij? Moet er een verbod komen op andere talen in het schoolreglement? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts en politici ervan vinden.

Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs (N-VA):

Weyts zegt dat het Nederlands de enige voertaal moet worden op school. In de klas, maar ook op de speelplaats. Die regel wil Weyts bijvoorbeeld in het schoolreglement laten opnemen. “Nederlands is het bindmiddel tussen al die leerlingen met een verschillende thuistaal”, stelt Weyts.

“Als je toelaat dat iedereen zijn eigen taal spreekt in het onderwijs, dan ontstaat er een Babylonische spraakverwarring. Je moet een duidelijk signaal en een duidelijke boodschap geven. Ouders en kinderen die maximaal inzetten op Nederlands presteren uiteindelijk beter en halen betere resultaten.”

In een nieuwe omzendbrief wil Weyts verduidelijken dat Nederlands op de speelplaats, tijdens oudercontacten en tijdens buitenschoolse activiteiten de voertaal is.

Ook wil Weyts minimumdoelen Nederlands in de derde kleuterklas. “Net zoals met de taalscreening in de derde kleuterklas is het de bedoeling te vermijden dat kinderen nog met een taalachterstand beginnen aan de lagere school”, aldus Weyts.

KIJK. Weyts wil enkel nog Nederlands horen op school

Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder GO! gemeenschapsonderwijs:

Pelleriaux vindt minimumdoelen in de derde kleuterklas “een ingrijpende verandering”, zo vertelt hij. Volgens hem is het een goede zaak dat Weyts de focus legt op Nederlands en wiskunde. “Ik denk trouwens dat scholen op dit moment al meer dan de helft van de lestijd aan die domeinen spenderen. Dus ik denk ook niet dat dat een gigantische verandering zou betekenen op het werkveld.”

Nadia Naji, covoorzitter Groen:

“Eén op de drie Vlaamse kinderen groeit meertalig op. Omarm die immense meerwaarde voor onze samenleving in plaats van te verbieden”, vindt Naji. “Meertalig opgroeien (ook op de speelplaats) opende talloze deuren voor mij. Stop met doen alsof dat iets slechts is.”

Lieven Boeve, topman katholiek onderwijs:

“Wij volgen de minister in zijn visie dat Nederlands en wiskunde de essentie zijn. Voor ons betekent dat wel dat we dan niet mogen gaan overdrijven qua minimumdoelen voor de andere sleutelcompetenties”, aldus Boeve. “We zouden graag meer zicht krijgen op wat die doelen precies zouden inhouden en zouden ook graag bijkomend wetenschappelijk onderzoek willen consulteren”, besluit Boeve.

Meyrem Almaci, Vlaams parlementslid Groen:

“Ja, Nederlands is écht belangrijk. Nee, je wordt er niet beter in door thuistaal te demoniseren. Wél door leerlingen, ouders, scholen en leerkrachten te ondersteunen. Maar Weyts blaast liever op hondenfluitjes om z’n eigen diepe falen als minister te maskeren”, reageert Almaci.

Dirk Van Damme, onderwijsexpert:

“Weyts heeft de Koala-test ingevoerd die duidelijk maakt welke kleuters extra ondersteuning nodig hebben. Maar dat volstaat niet”, reageerde Van Damme eerder al. “We moeten niet toelaten dat kinderen Turks of Arabisch spreken op school. Welke taal ze thuis spreken, kan je niet opleggen. Maar in andere landen gebruiken minder migrantenfamilies hun moedertaal dan bij ons: de inburgering gaat er sneller.”

“Versta me goed: ik ben streng voor taal, maar vind dat we als samenleving een meer verwelkomende houding moeten aannemen tegenover migranten. Die kinderen komen nog te vaak in een systeem dat ervan uitgaat dat ze er toch niets van terecht zullen brengen”, besluit Van Damme.

Pedro De Bruyckere, pedagoog:

“Het is niet vreemd dat - nu de leerplicht wordt verlaagd - er wordt gedacht aan minimumdoelen “, zegt De Bruyckere. “Maar het gaat wellicht in tegen het gevoel van veel mensen die kleuters nog kleuter willen laten zijn. Gelukkig weten we dat er veel spelend kan geleerd worden en dat dit een positief effect kan hebben. Tenminste, mits de nodige omkadering.”

Jan Busselen, parlementslid PVDA:

“Taalontwikkeling vertrekt vanuit de interesse, nieuwsgierigheid en uiteindelijk de liefde voor een (andere) taal. Niet vanuit verboden, reglementen en straffen”, vindt Busselen. “In plaats van minimumdoelen aan kleuters op te leggen, zou Weyts beter maximumfacturen aan schooldirecties opleggen.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.