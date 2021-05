Debat over vrije meningsuiting zorgt voor vuurwerk in Kamer: “Haatspraak is geen mening”

Zowel N-VA als Vlaams Belang stelde zich in de Kamer vragen bij de uitspraak van een Mechelse rechter die oordeelde dat een spandoek met het opschrift ‘Stop Islamisering’ aanzette tot haat en geweld. Vlaams Belang sprak over een beperking van de vrije meningsuiting.

Ook de N-VA reageerde in de Kamer bij monde van Peter De Roover op de uitspraak. “Ik ga niet akkoord met lieden die aansturen op een clash met de hele islam, maar een mening breng je niet voor de rechtbank. De vrijheid kan niet verdedigd worden door haar te beperken”, twitterde Bart De Wever daarover eerder. Daarnaast zag ook grondrechtenspecialist Jogchum Vrielink een “heel lichte” argumentatie bij de rechter.

De Croo wilde niet ingaan op uitspraak van de rechter, maar maakte van de gelegenheid gebruik om de partijen een veeg uit de pan te geven. “Soms zegt zwijgen meer dan spreken. Dat was vorige week zeer, zeer duidelijk. Het is goed dat we het erover kunnen hebben. Haatspraak is geen mening, haatspraak in ons land is strafbaar. En laten we de twee niet met elkaar vermengen”, sprak hij tot Vlaams Belang.

“Haat is geen mening. Dit gaat over zaken die strafbaar zijn in dit land. Over het ophitsen tot onverdraagzaamheid ten opzichte van mensen op basis van afkomst en religie, of tegenwoordig vanwege het feit dat ze toevallig viroloog zijn. Dat is strafbaar, en is het maar goed dat dat in ons land ook strafbaar is", richtte De Croo zich ook tot Jean Marie Dedecker.

Plannen Van Quickenborne

N-VA-fractieleider Peter De Roover haalde ook uit naar de plannen van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) om aanzetten tot haat en geweld op sociale media niet langer door een hof van assisen maar door een correctionele rechtbank te behandelen. Dat liet Van Quickenborne begin dit jaar verstaan.

“Waar het over gaat, is ervoor zorgen dat het niet straffeloos is”, repliceerde De Croo. “Het initiatief van Van Quickenborne gaat niet over het uitbreiden van strafrecht of het inperken van vrije meningsuiting. Het is ervoor zorgen dat wat vandaag in de wet staat ook toegepast wordt.”

“Meneer De Roover, deze regering wil geen enkele stap zetten op het gebied van inperken van de vrije meningsuiting, in tegenstelling tot iets dat u zelf gezegd hebt in 2016: ‘De regering moet ervoor zorgen dat de grenzen aan vrije meningsuiting scherper gesteld moeten kunnen worden.’ Ik ben blij dat de regering daar op dat moment niet op ingegaan is.”

